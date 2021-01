Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que sitúan la tasa de paro en Canarias en un 25,22% –nueve puntos por encima de la media estatal– despertaron ayer la reacción de todos los sectores de la población. Los partidos de la oposición fueron los primeros en alzar la voz para reclamar al Gobierno medidas que frenen la destrucción de empleo en las Islas. Canarias cerró 2020 con 112.800 empleos menos y una lista de 279.000 parados, 61.600 más que en el último trimestre de 2019. Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, coincidieron ayer en exigir al Ejecutivo una respuesta a los datos que constatan que la pandemia está haciendo daño al mercado laboral isleño.

El secretario general nacional de CC-PNC, Fernando Clavijo, aseguró que los datos exigen “la toma de medidas urgentes” por parte del Gobierno autónomo. Para el líder nacionalista “el Gobierno de Canarias no puede permanecer de brazos cruzados ante la sangría del desempleo” y es necesario que active, de forma urgente, un Plan de Rescate de la Economía canaria que frene la destrucción de empleo.

Clavijo recordó que su partido presentó hace 20 días un documento para el Rescate de la Economía Canaria que recogía hasta 40 medidas destinadas a frenar la destrucción del empleo; un documento presentado al Gobierno de Canarias “y al que ni siquiera por educación o cortesía, han respondido”. El líder de CC señaló que si al número de desempleados se le suman los 80.000 canarios que se encuentra en ERTE, “podemos hablar de un desempleo del 32 o 34%”, una cifra “inasumible que lleva a la sociedad canaria a una situación límite” de la que “tardaremos años en salir”.

También se mostró crítica con la gestión del Ejecutivo regional la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Australia Navarro, quien afirmó ayer que “la remontada prometida por el PSOE y sus socios de gobierno son 112.800 empleos perdidos en un año y la peor tasa de paro de toda España”. De esta manera, la también presidenta del PP de Canarias exigió en un comunicado al presidente, Ángel Víctor Torres, “una reacción inmediata acorde al desastre económico y social que soportan las Islas”.

“Los datos de paro de la última EPA confirman con rotundidad que el parcheado y la propaganda engañosa del PSOE y sus socios de Gobierno no funciona, y no va a funcionar, el Ejecutivo tiene que poner en marcha hoy mismo medidas urgentes para detener este desastre, con ayudas directas reales y cero impuestos para quienes no pueden mantener su actividad”, dijo.

“Llevamos meses advirtiendo que lo peor de la crisis económica y social no había pasado y por desgracia vamos camino de alcanzar un 40% de desempleo, porque este gobierno es incapaz de aceptar la dimensión de la tragedia y de reaccionar en consecuencia”.

En la misma línea se posicionó ayer la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, quien demandó al Gobierno canario que “imprima más agilidad a la aplicación de sus medidas económicas, para así poder frenar la destrucción de empleo en las Islas, pues a la vista está que con el ritmo actual no lo ha logrado”.

Espino hizo referencia a las últimas ayudas directas anunciadas por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que, “después de más de un mes trabajando en ellas, todavía no se sabe ni cuándo van a estar listas, ni cómo se pueden solicitar, ni quién las puede pedir”.

Además, indicó que una muestra clara de que “el plan hecho público por Rodríguez es fruto de la improvisación y la pachorra” con la que se maneja el vicepresidente, es que, “cuatro días después de hacerlo público, modificó la cantidad de 165 millones destinada a ayudas directas, porque, de repente, habían aparecido siete millones más de una partida de la Consejería de Economía”.

Para la diputada autonómica, mientras la tasa de paro en las Islas ha crecido casi siete puntos en 2020, “el Gobierno canario continúa actuando con una lentitud sorprendente y sin hacer uso de todos los recursos disponibles”. En este sentido, ha recordado que “tiene guardados 400 millones del superávit de 2018 que no quiere utilizar por alguna razón que no ha aclarado, pese a habérselo preguntado” en la sesión de control al Gobierno celebrada esta semana en el Parlamento.

Desde los sindicatos también reclamaron ayer acciones por parte del Gobierno. Esther Martín, secretaria de Acción Sindical de CCOO Canarias, declaró que el “Ejecutivo está tardando demasiado en impulsar un paquete de medidas económicas que permitan salvaguardar el tejido productivo de las Islas”. Según Martín, el sindicato esperaba “malos” datos de paro en Canarias, pero finalmente han sido mucho peores de los esperado. La secretaria de Acción Sindical de CCOO reclamó al Gobierno que las ayudas directas que se den a las empresas deben ir siempre ligadas a mantener el empleo. “Sería incomprensible que el Gobierno aporte ayudas que permitan pagar indemnizaciones de despidos”, apuntó.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, fue el responsable ayer de hacer balance de los datos de la EPA en Canarias, de los que extrajo –además de los datos negativos subrayados por la oposición– un aumento de la ocupación del 0,99% respecto al trimestre anterior (8.100 personas más, hasta las 827.400). Santana reconoció que los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020 “no son positivos”, pero subrayó la dificultad de realizar comparativas interanuales y trimestrales en un contexto, el de la pandemia de la Covid-19, “poco predecible”. El viceconsejero aseguró, además, que los datos todavía están “muy lejos de los picos que se registraron en la anterior crisis”.