En Canarias han tocado a rebato ante la posibilidad cierta de una intensa destrucción del tejido productivo. Solo en el turismo, el comercio y la industria podrían haberse perdido más de un tercio de las empresas (35%) a mitad de este año –desde el inicio de la pandemia– si no se aplica un plan de ayudas a fondo perdido cuyo coste calcula Yaiza Castilla, consejera regional al cargo de dichos sectores, en “al menos 200 millones de euros”. La negativa del Gobierno central a inyectar fondos directamente a las empresas amenaza con convertir en un erial la economía del Archipiélago.

La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha caído como un jarro de agua fría. Por ser multicolor, en el Gobierno de Canarias se templan gaitas o no dependiendo de quién sostiene en ese momento la manguera para apagar el fuego.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sabe que para que el milagro europeo de reprogramación de unos fondos se concrete se necesita tiempo, y de eso no hay. Por eso, dada la buena salud de las cuentas autonómicas, el Ejecutivo canario abrirá una línea de crédito, es decir, Canarias se endeudará. Ya después intentará arreglarse con Bruselas. Y en el peor de los casos, llegarán tiempos mejores en los que recuperar la suma vía impuestos.

Lo admitió también el propio Torres. ¿Qué ocurre si Europa dice que los fondos no son para estos asuntos? “Tiraríamos de endeudamiento”, afirmó el presidente. Y Yaiza Castilla, que, como Rodríguez, no es del PSOE sino, en su caso, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se situó en la línea de actuación inmediata que trazó el vicepresidente, aparte de afear la tibieza de Madrid, que no ha sabido “entender la importancia” que habría tenido para Canarias el salvavidas en perfecto estado de uso que esperaba. El portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, se sumó a la presión ayer y pidió hechos al Gobierno central.

Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) ya no conceden espacio a las florituras políticas. En once meses contados a partir de diciembre de 2019, se han volatilizado 3.633 empresas canarias. Una cuarta parte de ellas (25,5%) del comercio y otras dos quintas partes, hosteleras (20,9%) y de transporte (20,3%).