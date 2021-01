La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias y presidenta regional del partido, Australia Navarro, reprochó ayer al Gobierno autonómico el retraso en la aprobación de las ayudas directas y las rebajas fiscales a las empresas afectadas por los efectos dela crisis sanitaria.Tambié la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, denunció que “nada se sabe” de las actuaciones incluidas en el Plan Reactiva para apoyar a las pymes y los autónomos, “pese a la grave situación por la que pasan las Islas”.

“La situación es insostenible y hace falta un horizonte de supervivencia a medio plazo para garantizar los miles de puestos de trabajo que ahora mismo están en peligro”, alertó Navarro. En su opinión, “lo que necesitan con urgencia los negocios es una inyección de liquidez inmediata para asumir los gastos corrientes y no verse obligados a cerrar”.

Además, lamentó que casi un año después del inicio de la pandemia el Gobierno de Canarias no tenga aún “una hoja de ruta clara para poner a salvo a los autónomos y las pequeñas y medianas empresas afectadas por las limitaciones que el propio Gobierno impone, y siga improvisando remiendos a medida que la situación se agrava cada día”. El PP, subrayó Navarro, ha presentado en el Parlamento autonómico más de 150 medidas específicas para el apoyo a familias, pymes y autónomos que hasta ahora el Gobierno de Canarias no ha puesto en práctica, mientras que del “propagandístico Plan Reactiva no se ha vuelto a saber nada”.

Precisamente ese plan fue objeto de las críticas de Vidina Espino. La formación naranja lo apoyó finalmente en el Parlamento y la portavoz del Grupo Mixto se preguntó “dónde están las medidas de apoyo e impulso para pymes y autónomos”, como las subvenciones. La representante de Cs acusó al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, de afrontar con calma que se hayan cerrado en el último año 10.000 empresas y haya 60.000 parados más. “Es difícil entender que después de meses de restricciones su única acción haya sido anunciar la aprobación de medidas que entrarán en vigor en el primer trimestre de este año o decir que está buscando cómo financiarlas”, indicó la portavoz.

Espino señaló que Canarias disponía de 500 millones de euros del superávit por el convenio de carreteras de los que solo se han incorporado a los presupuestos de este ejercicio 100 millones. “El aplazamiento de los pagos de deudas tributarias y de los tributos ordinarios se ha convertido en una auténtica trampa, pues más pronto que tarde tendrán que abonarlos sin haber recuperado su ritmo de ingresos”, advirtió la portavoz de Ciudadanos en la Cámara.