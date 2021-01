El gasto en pensiones tocó techo en Canarias en 2020 a las puertas de una nueva reforma del sistema. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, está ultimando la propuesta que España trasladará a Bruselas en los próximos días. Aunque el Gobierno aún no ha desvelado los detalles de su plan, sí está claro que va a dificultarse la prejubilación voluntaria. La idea es garantizar la sostenibilidad del sistema público, lo que implica recortar gastos. Esto mantiene a la expectativa no solo a la oposición, sino también a Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo estatal, que no quiere ni oír hablar de ampliar el período de cálculo de la jubilación de 25 a 35 años. La medida supondría un recorte de las nuevas pagas de un 5,5%, lo que ha desatado la guerra entre los socios de gobierno y, en concreto, entre Escrivá y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. De cualquier forma, lo seguro es que la reforma influirá en mayor o menor medida en el bolsillo de los pensionistas. Sobre todo en el caso de los canarios, que despidieron 2020 cobrando 86 euros menos que la media nacional.

El gasto del sistema en las pensiones contributivas de los isleños ascendió el año pasado a 3.690,9 millones de euros, según los datos publicados ayer por la Seguridad Social. La cifra por sí sola no dice gran cosa, pero de entrada significa el enésimo récord anual consecutivo. De hecho, el desembolso no ha dejado de crecer ni un solo ejercicio desde que existen estadísticas. El incremento en 2020 fue de un 4,1%, una subida que, eso sí, tiene una doble lectura. Por un lado, se trata del menor aumento de toda la serie histórica, que arranca en 2005; por otro, sigue siendo un alza superior a la experimentada por el gasto en pensiones en el conjunto del país, que se quedó en un 2,5%. El desembolso llegó al cabo del año en toda España a 118.700 millones de euros. Pese a que podría pensarse que ese mayor incremento del gasto total en Canarias —mayor incremento, claro, en términos porcentuales— supone una mayor subida de la paga media de los pensionistas isleños, lo cierto es que no es así. Al contrario: la nómina de los canarios aumentó en 2020, sí, pero por debajo de la media nacional.

Los pensionistas españoles percibieron el mes pasado una media de 1.018 euros, exactamente 1.017,97 euros. Mientras, los isleños cobraron poco más de 930 euros, en concreto 931,56 euros. Así pues, el pensionista tipo residente en el Archipiélago ingresa cada mes 86,41 euros menos que la media. Unos 1.200 euros menos al año, ya que los jubilados reciben 14 pagas anuales, las doce ordinarias más dos extraordinarias en junio y noviembre. La nómina se revalorizó en ambos casos, pero lo hizo más en el conjunto del Estado que en la Comunidad Autónoma. Los casi 1.018 euros que percibió en diciembre el pensionista medio español son un 2,23% más de los que cobró en diciembre de 2019. Los menos de 932 que ingresó el canario solamente son un 2,02% más. Dicho de otro modo: la diferencia entre la paga media en España y la paga media en el Archipiélago no solo no se reduce, sino que continúa agrandándose. Lo hizo poco el año pasado, pero lo hizo: la brecha era de 82,66 euros a finales de 2019 y ahora llega a los susodichos 86,41 euros. La diferencia creció así en 3,75 euros mensuales, unos 69 euros más al año. Pero ¿cómo es posible que el gasto total en pensiones se incremente más en las Islas que en el país y aun así la paga media suba menos en la Comunidad Autónoma? Pues porque el número de pensionistas también aumentó sensiblemente más en la región que en el Estado. Y en este caso no solo en términos relativos o porcentuales, sino incluso en términos cuantitativos.

España terminó 2020 con un total de, exactamente, 8.899.064 pensionistas. Al término de 2019 eran 8.897.902. Solo 1.162 menos, de modo que la cifra en realidad se ha estabilizado después de haberse incrementado de forma notable entre 2018 y 2019, cuando aumentó en 91.158 personas. ¿Qué ha pasado de un año para otro para que se haya ralentizado tanto el crecimiento de la población pensionista? La pandemia de coronavirus. La tragedia de la Covid-19, que se ha cebado en los mayores de 65, ha causado miles de bajas desde su estallido en marzo del año pasado. Hay que recordar que los fallecidos a consecuencia del SARS-CoV-2 se cuentan en todo el país por decenas de miles, hasta un total de 80.000 según el Instituto Nacional de Estadística. En la mayoría de los casos eran personas que o bien estaban ya jubiladas o bien estaban cerca de hacerlo. Todo ello está detrás de ese triste frenazo del crecimiento de la población pensionista.

Canarias también ha sufrido la pandemia y también ha llorado fallecimientos por el coronavirus, pero en menor medida que, en general, las restantes comunidades autónomas. Un hecho que también se refleja en la evolución del colectivo de los pensionistas. Las Islas despidieron 2020 con un total de 312.816 perceptores de prestaciones contributivas. Son 4.441 más que al cierre de 2019. Entre 2018 y 2019 la población pensionista se había incrementado en la región en 8.111 personas, con lo que el año pasado el ritmo de crecimiento disminuyó notablemente pero en ningún caso tanto como lo hizo en el conjunto de España. De hecho, sin esos 4.441 pensionistas isleños más, el número total de perceptores se habría reducido en el país. Esta diferente evolución en el Estado y la Comunidad Autónoma es la que explica por qué el gasto público sube en Canarias por encima de la media pero la paga sube menos.

Hay que tener en cuenta que en todas las cifras anteriores están incluidos los perceptores y las cuantías correspondientes a los distintos tipos de prestación contributiva: viudedad, orfandad, incapacidad permanente, favor familiar y jubilación. De los 312.816 pensionistas que hay en el Archipiélago, 2.236 perciben la prestación por favor familiar; 15.970, la de orfandad; 45.849, la de incapacidad; 61.696, la de viudedad; y los restantes 187.065, la de jubilación.

En cuanto a estos últimos, la paga media que cobraron el mes pasado fue de 1.088,27 euros, un 1,99% más de lo que ingresaron en diciembre de 2019. En el resto de prestaciones, la nómina media es de 926,48 euros en el caso de la pensión de incapacidad permanente, un 1,14% de subida interanual; de 691,57 euros en el caso de la de viudedad, esto es, un 1,59% de incremento interanual; de 582,81 euros para quienes cobran la de favor familiar, un 2,43% más; y de 386,91 euros —2,03% más— en la de orfandad.