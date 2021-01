El economista Pedro Alfonso Martín volverá a ponerse al frente de la Secretaría General de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) desde este miércoles, 13 de enero de 2021, con el propósito de trabajar en primera línea en el proyecto de "apuntalar todas las empresas solventes" para atajar la crisis económica abierta por el coranavirus en Canarias.

Pedro Alfonso, que hace el anuncio inmediatamente después de que el Consejo de Ministros haya designado este martes a Pablo Hernández como presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), herramienta del Régimen Económico Fical (REF) autorizada por la Unión Europea para diversificar la economía isleña, se muestra contento de volver a "casa" después de casi tres años como vicepresidente de la ZEC y haber estado al frente de la misma, como titular en funciones, el último año y medio. Alfonso compatibilizará la vuelta a la secretaría general de la CEOE-Tenerife con sus obligaciones como presidente de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC).

Convencido de que la CEOE-Tenerife debe "reforzar la presencia institucional", Alfonso prevé "intensas negociaciones"en los proximos meses en materia de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), "muchos de los cuales se convertirán en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) si no se actúa con celeridad e inteligencia" para evitar que el paro siga en aumento en Canarias espoleado por la crisis sanitaria, social y económica abierta por la pandemia del coronavirus. Advierte de que si no se prorrogan las ayudas a empresas y autonomos el impacto negativo de sus ceses de actividad tendrá consecuencias dramáticas en la economía y el empleo.

Alfonso, en clara alusión a su estapa en la ZEC, dice que confía en poder aporta a la CEOE su "recien adquirida experiencia, con buenos resultados, en la gestion de inversiones internacionales, incenticos fiscales y coordinacion con asesores fiscales y consultores, para abordar los problemas del tejido empresarial desde la óptica de las relaciones intitucionales y la realidad economico empresarial".

Las consecuencias socieconómicas de la actual crisis en un mundo cada vez más interconectado, si no se actúa con acierto, serán demoledoras, subraya Pedro Alfonso Martín, que recuerda que después del colapso sanitario de marzo, España ha entrado en una situación económica con una afectación brutal en el empleo sin parangón en la historia contemporánea. La crisis de 2007 tuvo un impacto directo en el mundo financiero que luego se amplió a otros sectores, pero a diferencia de la actual," no llegó a afectar al 100% de la economía mundial". Entre 2008 y 2013, subraya, hubo en Canarias una caída del PIB que no llegó al 9%, sin embargo, solo en el primer trimestre de 2020 el descenso es superior al 20% .