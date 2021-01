La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha señalado que es "prematuro" plantear un fondo de ayudas para las zonas afectadas por el temporal de nieve y ha incidido en que la primera línea de apoyo está en el ámbito de los seguros privados.

En una entrevista en la Cadena Ser, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recalcado que lo primero es "ver la evaluación de los daños" y ha señalado que como ha ocurrido en otras ocasiones con riadas u otros fenómenos meteorológicos el primer ámbito es el del sector de los seguros, que es "sólido" y tiene mecanismos para resolver estas situaciones. "Y es prematuro hablar de otro tipo de instrumentos", ha incidido ante la petición de un fondo de ayuda por parte de la oposición.

Calviño ha destacado la "rapidez espectacular" con la que han respondido las administraciones para solventar esta situación teniendo en cuenta que España tiene un clima muy diferente al de otros países que enfrentan situaciones similares y ha dicho que "en España hemos respondido con eficiencia" en el flujo del transporte o con el metro "que se ha mantenido todo el tiempo".

"Esto dice mucho del sistema de emergencia y de todos los profesionales que se han volcado y nos tiene que hacer sentir orgullosos", ha puntualizado al tiempo que ha valorado la coordinación entre todos los niveles de administraciones. "La respuesta ha sido la adecuada y el Gobierno ha estado en primera linea", ha incidido la ministra que también ha indicado que es lógico que se produzca un aumento puntual de los costes energéticos ante esta situación extraordinaria.

Calviño ha dicho que se trata de un episodio "puntual" y que "no podemos hacer pensar que la reforma del sector eléctrico supone que no pueden darse subidas puntuales de la luz". Ha justificado que las energías renovables no puedan actuar en estas circunstancias ya que la energía solar no puede suministrar al sistema, hay un aumento de la demanda extraordinario y un aumento de costes que se produce también en otros países.

Lo que sí ha dejado claro es que "hay que asegurarse de que no hay comportamientos inadecuados de los mercados" por lo que ha apoyado que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) verifique si el mercado eléctrico ha funcionado correctamente en el caso de la subida del precio de la luz de estos días.