El paso por Grameen Bank, conocido como el banco de los pobres, del premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, en Bangla Desh, marcó la trayectoria de Mar Alarcón (Barcelona, 1975), fundadora de la plataforma de alquiler de vehículos entre particulares, SocialCar. "Fue mi experiencia más reveladora porque vi que se puede conseguir un gran impacto con la emprendeduría social", recuerda. Y desde entonces, esta abogada que había empezado como fiscalista ha hecho de la emprendeduría e innovación con impacto social su 'leit motiv'. Hoy, además de haber sido considerada una de las 50 mujeres del mundo más influyentes del mundo en tecnología --lo que dice producirle una sensación de "gran responsabilidad"-- es un referente en materia de movilidad. Tanto es así que, desde hace poco, se ha convertido en la única española que forma parte del consejo de supervisión de EIT Urban Mobility, una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), que decidió ubicar su sede en Barcelona.

Además de crear junto con su esposo, Francesc, SocialCar en el 2011, cuando el negocio de las plataformas estaba aún verde en España, constituyó en el 2018 la consultora de políticas públicas 19n.eu, desde donde trata de que conecten los nuevos negocios y los reguladores. Pero no es lo único que ocupa a esta empresaria que es vicepresidenta de Foment del Treball, consejera de Fira de Barcelona o miembro de la junta directiva de Barcelona Tech City, entre otras muchas facetas, como dar clases y charlas o participar en el desarrollo del mundo 'start-ups (es colaboradora de la aceleradora Conector, por ejemplo). En la actualidad están junto con su esposo "dándole al 'coco'" y desarrollando nuevos proyectos. Uno de ellos Ceres (Ceresfarmer.com), una plataforma de digitalización de la agricultura ('agrotech') para la que sondean a nuevos socios. El otro, está dedicado a la salud mental, Terap.me, en desarrollo junto con otra socia que es psicóloga.

"Me defino como emprendedora. Me gustan los negocios que aportan tecnología y tratan de hacer más eficientes los comportamientos", explica. Y dice sentirse "cómoda" con la idea de 'serial enterpreneur'. "Si consigo una buena oferta para sumar no tengo problema", asegura. En todo caso, lo que la mueve, después de la experiencia en Grameen Bank, es protagonizar o participar en proyectos con capacidad de impacto social, como el desarrollado por el Nobel de la paz que tanto admira y que demostró, afirma, que se pueden hacer negocios de este tipo y, a la vez, obtener rentabilidad. En todo caso, al margen de Yunus, Alarcón afirma que no tiene otros referentes muy claros. "Huyo de fanatismos. En todo caso, tomo cosas e ideas incluso de mucha gente anónima", agrega.

Mar Alarcón no ha rehuido nunca los retos. En su día dejó Cuatrecasas para marcharse con el que luego fue su marido --al que conoció en el despacho-- y socio en la mayoría de proyectos a Londres. Allí hizo un máster en leyes y se especializó en inversiones en China, país cuyo idioma domina y en el que recalaron durante un tiempo para crear Social Energy, una compañía de energías renovables. Siempre siguiendo la estela de "conseguir un gran impacto a través de la emprendeduría social". Luego vino la experiencia del Grameen Bank y, después, SocialCar. En esa etapa "no había ninguna regulación sobre el alquiler de vehículos entre particulares", recuerda. "Mi objetivo entonces era que no nos prohibieran", asegura. Hoy están presentes en unas 600 poblaciones, si bien el mayor volumen de actividad lo tienen en grandes ciudades como Barcelona, Madrid o València.

Este caudal de experiencia le sirvió para constituir en 2018 la consultora de políticas públicas 19n.eu. A su juicio existe un debate mal orientado con respecto a las plataformas digitales . "La regulación y los modelos laborales están agotados. Todo el mundo se fija en la plataforma y no en los miles o millones de personas que las utilizan", sentencia. Estas compañías, destaca tajante, "aportan tecnología. Hay sectores que se quedan atrás porque no innovan".

Alarcón se propuso también estimular la presencia de las mujeres en el mundo de los negocios, "animándolas a que emprendan". Aunque puede resultar más cómodo quedarse en casa o encerrarse en la propia empresa o proyecto, "muchas mujeres han tomado la responsabilidad de ser más visibles", destaca. Conoce bien lo que es la conciliación laboral y familiar. Madre de tres hijos varones de 7, 11 y 13 años, afirma que su pareja "es al 50%", como en los negocios, lo cual es una de las claves del éxito. Pese a su apretada agenda confiesa que le gusta "el mar y pintar", afición esta última que dice compartir con su hijo mayor. Y en esto también tiene claras las prioridades: "los fines de semana son sagrados" y, dadas sus edades, al final el mayor 'hobby' actual son "los hijos".