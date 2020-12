El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, Cotime, considera que la prórroga de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que aprobó el martes el Consejo de Ministros “es un gran paso, pero insuficiente”, tal y como declara el decano de esta institución, Samuel Cruz Palenzuela.

Para este responsable colegial, y para todas las entidades públicas y privadas que han firmado el Manifiesto por Canarias en el que se pide que se adapte la fiscalidad del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) a la situación de crisis actual derivada de la pandemia, “esta medida aprobaba es un paso, pero aún hay mucha inseguridad jurídica derivada del REF como consecuencia de la crisis sanitaria”, matiza Cruz Palenzuela.

“Empresas cerradas”

En este sentido, el decano de Cotime lo explica con dos ejemplos relevantes: “el REF implica el mantenimiento de las inversiones y que estas estén en funcionamiento, pero ahora hay empresas cerradas por obligación o porque su apertura supondría pérdidas constantes al carecer de clientes, ¿qué pasa con ellas? Y aquellas empresas que invierten en creación de empleo y por causas no imputables a los mismos, incumplen por circunstancias obvias, también ¿qué pasa con ellos?”.

Cruz Palenzuela asegura que “estos son solo dos ejemplos de la inseguridad jurídica que aún tenemos las empresas en Canarias, problemas que no se han abordado desde el Estado”, y matiza que “a pesar de la alegría que demuestra el presidente de Canarias, las medidas aprobadas por el Parlamento regional en el Plan Canarias Reactiva no han sido atendidas en su totalidad, por lo que no nos queda más remedio que seguir luchando por salvaguardar nuestra economía”.

La modificación aprobada por el Consejo de Ministros supone una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021 para la materialización de RIC dotada en el año 2016. Pero esta medida, “siendo importante, es totalmente insuficiente y no nos deja otra opción que seguir sumando apoyos y seguir luchando”, matiza el decano.