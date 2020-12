Sin conexiones con Reino Unido, las aerolíneas y operadores turísticos no tienen mucho margen de maniobra, así que no les queda otra opción que cancelar. Es el caso de Jet2, el principal turoperador británico en las Islas, que ayer anunció que daba el cerrojazo a la campaña de Navidad con Canarias, además de con Turquía y Madeira. Los vuelos y paquetes vacacionales quedarán suspendidos hasta el 5 de enero –el día en el que, si la nueva cepa está controlada, se levantarían las restricciones de movilidad entre España y Reino Unido– en el caso de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, mientras que Jet2 tardará todavía más en regresar a Fuerteventura, donde no tiene previsto retomar operaciones hasta el 8 de febrero, según confirma el turoperador.

Para el mes de diciembre, Jet2 tenía programadas 17.323 plazas semanales con las Islas a través de 91 conexiones con nueve aeropuertos de Reino Unido. Desde la quiebra de Thomas Cook en septiembre del año pasado, Jet2 –que también opera con el Mediterráneo y Centro Europa– se convirtió en el primer operador británico para Canarias. La compañía empezó a trabajar con el Archipiélago bajo el modelo low cost en 2005 y ha ido creciendo año a año hasta convertirse en el principal operador a la hora de traer turistas británicos a las Islas, con una cuota del 40% de este mercado. En enero, en el contexto de la feria internacional de Fitur, Jet2 anunció que movería dos millones de visitantes ingleses en Canarias, es decir, 500.000 más que en 2019, una cifra que las restricciones de la pandemia le impidieron alcanzar.

En el caso del turoperador alemán TUI, éste recuerda que aunque Reino Unido permanecerá aislado hasta el 5 de enero, todavía sigue operando con Canarias y trayendo clientes de otros países como Alemania –cuyos habitantes siguen eligiendo el Archipiélago como destino vacacional en invierno a pesar de la cuarentena impuesta por su país– Suecia, Polonia o Bélgica. Además, el mayor turoperador mundial sigue manteniendo dos cruceros entre las islas, el Mein Schiff I y el Mein Schiff II, con 900 pasajeros cada uno.

Andalucía, con más reservas

El pasado 17 de diciembre –un día antes de que Alemania declarara a Canarias como zona de riesgo y la sacara, al igual que había hecho Reino Unido, de los corredores turísticos seguros– TUI transmitía que su previsión de actividad turística con las Islas era la de mover 100.000 personas en diciembre, una cifra que suponía entre el 60% y el 70% de lo habitual en ese mes en condiciones normales, es decir, sin pandemia.

Con este panorama foráneo, no sorprende que por primera vez en invierno Andalucía –con un 19%– supere a Canarias –18%– como la comunidad autónoma con mayor número de reservas. Entre el 14 y el 20 de diciembre aumentaron un 13,3% las reservas hacia tierras andaluzas respecto a la semana anterior, mientras que las Islas registraron un descenso del 15,2%, según los datos ofrecidos por la plataforma de reservas online TravelgateX. El Archipiélago queda desbancado de su liderazgo invernal por dos motivos esenciales: el 77,4% de los turistas eran españoles que en su mayor parte (46%) sólo pasaron un día en el hotel; es decir, que este año y en el marco de la segunda ola, las reservas se circunscriben a cortas escapadas sin salir del territorio peninsular.