Las limitaciones que ha impuesto la crisis sanitaria provocada por el coronavirus –como las restricciones en los negocios de hostelería, la prohibición de realizar comidas o cenas de empresa y la cancelación de las grandes reuniones familiares tan habituales en estas fechas– han provocado que productos que otros años experimentaban un alza en su precio en Navidad, este puedan encontrarse más baratos. La caída de la demanda ha propiciado una rebaja en alimentos tan típicos en la cena de Nochebuena como el jamón, que cae hasta un 20%, los langostinos, un 9% o el solomillo de ternera, que también ha sufrido un descenso en su precio este año.

En general, el coste de alimentos que suelen estar sobre la mesa de muchos canarios cada 24 y 25 de diciembre se ha contenido y salvo algunas excepciones no parece que ninguno haya disparado su precio esta Navidad. La tendencia este año, en el que el alza del desempleo y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han dejado a muchas familias con una menor capacidad adquisitiva, es apretarse el cinturón y el nivel de precios es algo inferior al de los últimos años.

Uno de los que ha sufrido un mayor descenso es el jamón ibérico, cuyo precio según los productores se ha desplomado entre un 15 y un 20%. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra el descenso en un 12%, lo que significa que si en 2019 se pagó hasta 64,7 euros el kilo, en 2020 la misma cantidad apenas roza los 57 euros. Unas cifras que hacen que el jamón ibérico tengan precios más acordes a los que registró en 2016, ya que en cinco años este producto se había encarecido hasta un 7%.

Menor depreciación ha sufrido el jamón serrano, más vinculado al consumo familiar, aunque sus ventas también se han reducido debido a la incertidumbre que existía acerca de qué se podría celebrar y con cuánta gente.

Pilar Vera, que regenta Jamón Everybody, una tienda especializada en este producto, confirma que las ventas se han reducido mucho este año. “Han bajado de forma considerable y ha cambiado el consumo, porque muchos en lugar de llevarse el jamón entero solo compran lonchas”, explica y lamenta que aunque en esta época suelen hacer su agosto “este año solo podemos pensar en sobrevivir”. Sin embargo, ella ha decidido mantener los precios y no ha aplicado la rebaja que sí se puede ver en otros establecimientos.

Otro producto típicamente navideño que ha sufrido una depreciación este año son los langostinos, protagonistas de muchas cenas y comidas navideñas. Su precio es un 9% inferior al que registró el año pasado, lo que según los datos de la OCU hace que el kilo haya pasado de 12,1 euros a 11,2 en este momento.

Pero estos no son el único producto de las pescaderías que ha experimentado una rebaja. Pescados como el besugo o la lubina caen un 11% y un 20%, mientras que mariscos como las almejas se reducen 13%, situándose el kilo en 19,8 euros.

Patricia Alberto, propietaria de una pescadería que lleva su nombre, afirma que las fluctuaciones en los precios son algo habitual en esta época del año. “Algún pescado sube y otro baja”, explica, dependiendo de la oferta y la demanda.

Este año señala que la gente ha venido “poco a poco” y no se está viendo tanta compra de última hora. “La gente no ha dejado de venir porque el pescado fresco llama mucho aunque sea caro, pero no ha habido grandes aglomeraciones”, expone. Los productos que más están triunfando este año son “los más adecuados para el horno como la sama, el abadejo, el cherne o el mero”.

Además, Vera sostiene que sí se está notando la limitación del número de comensales en las mesas navideñas. “Antes se llevaban quizá dos pescados para seis y ahora llevan menos cantidad o pescados más pequeño, incluso se están comprando menos langostinos, que es algo que nunca falla”, apunta.

Algunos tipos de carne también se están viendo afectados por el descenso. Una de ellas es la ternera, que aunque mantiene un precio un 3% superior al de año pasado, se ha podido comprobar como en las últimas semanas este ha ido decreciendo. Según la OCU un 5%.

El carnicero Humberto Figueiro también ha notado que las compras se están haciendo de manera diferente este año. “Más ventas, pero más pequeñas”, concreta. Sin embargo, sí reconoce que debido a la situación motivada por el coronavirus “hay productos que han bajado, como ciertas carnes”. Entre ellas señala al solomillo de ternera, el cochinillo o el pavo. “Todos muy orientados a estas fechas”, destaca.

Figueiro lo explica debido a la caída de la demanda por las muchas reuniones, cenas y almuerzos que no se van a poder celebrar, “la gente se reunía mucho en los días previos a la Navidad y ahora las restricciones lo hacen todo más difícil”.

José Manuel Pérez, también carnicero, evidencia el alza en el precio de algunos productos como el solomillo de ternera, aunque mantiene que los reyes en estas fechas suelen ser el cordero canario o el cochinillo. En cuanto al volumen de ventas, sostiene que se ha mantenido respecto al año pasado, algo que agradece ya que llegó a pensar que la pandemia desplomaría el negocio este año.

El consumo se reduce

Las restricciones provocadas por la Covid y la crisis económica derivada de la paralización de la actividad harán que los consumidores compren un 12% menos productos de alimentación para las cenas y comidas navideñas. Una encuesta realizada por Ainia Consumer evidencia que el 57% de las personas gastará menos este año.

La bajada de consumo será generalizada en todos los productos navideños. Respecto a los entrantes, la compra de queso se reducirá un 10%, mientras que la de langostinos y embutidos caerá un 14% y un 12%. También baja el consumo de cordero y marisco, así como el de vino, un 14%, una de las bebidas que suele regar las mesas navideñas. Respecto a los dulces típicos de esta época del año, el turrón, el más consumido, reducirá su consumo un 7% y el roscón de Reyes bajará un 5% sus ventas. La caída de los polvorones se situará en el 13%.