Los Fondos del Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros, de los que 140.000 han sido asignados a España, han despertado enorme interés entre las empresas españolas ya que el 45% de ellas asegura que quiere optar a ellos. Además, hay un 27% que afirma desconocer aún si quiere optar o no mientras que otro 28% dice que no tiene interés, según un sondeo realizado por KPMG en colaboración con CEOE. El sondeo se ha realizado entre el 26 de noviembre y el 16 de diciembre y han participado 566 empresas de 25 sectores.

Las conclusiones del sondeo revelan también que hay un cierto desconocimiento en relación al funcionamiento de los fondos, ya que el 45% de las empresas encuestadas desconoce si dispone de proyectos elegibles, porcentaje que se eleva al 50% en el caso de las pymes mientras que entre las grandes empresas son cuatro de cada 10 las que siguen teniendo dudas sobre los proyectos que tienen que presentar.

Noelle Cajigas, socia de KPMG en España, ha comentado que "los fondos europeos son la mayor oportunidad con que cuenta España para salir de la crisis y transformar nuestra economía de manera que sea más robusta y competitiva a largo plazo. Se espera que el real decreto que va a aprobar en breve el Gobierno impulse una gestión eficiente de los fondos de modo que lleguen lo más rápidamente posible a sus destinatarios y, así, puedan empezar a contribuir cuanto antes a la recuperación de la economía española".

Sin proyectos elegibles

Por otro lado, el 17% del total de compañías encuestadas considera que no dispone de proyectos elegibles y, de ellas, casi dos tercios (64%) se han decantado por esta respuesta por falta de información, ya sea sobre los requisitos concretos del plan o sobre el proceso de presentación de proyectos.

Además, la relativa falta de información sobre el proceso de presentación de proyectos (35%) y la incertidumbre respecto a los organismos que gestionarán los fondos (30%) son, a juicio de las empresas consultadas, los dos principales obstáculos para la implementación del Plan de Recuperación Europeo.

En cuanto a las áreas a las que ha establecido la Unión Europea que se deben destinar los mencionados fondos, las que más interés despiertan entre las empresas españolas son la modernización y digitalización del tejido empresarial (58%) y la transición energética (55%), seguidas de las infraestructuras y ecosistemas resilientes, que señalan el 37% de los directivos encuestados. Les siguen en orden decreciente de interés la educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (21%), el pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo de las capacidades del sistema de salud (14%) y la agenda urbana y rural junto a la lucha contra la despoblación (13%).

A lo anterior se le añade que la mayoría de los directivos españoles, el 90%, cree que las políticas nacionales serán fundamentales para conseguir que este dinero tenga un impacto real en la recuperación de la economía. Así, un 57% de los encuestados afirma que los fondos tendrán un papel importante en la recuperación, pero que será necesario combinarlos con políticas nacionales de estímulo, mientras que un 31% apunta a que el impacto de los Fondos será limitado porque la recuperación dependerá de las decisiones que se tomen en el ámbito nacional.