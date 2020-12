El arte de convertir la navidad en una fiesta virtual para no perder el año

Sin duda, con todo lo ocurrido en estos últimos días será una Navidad muy atípica, acorde con la época actual, en la que se seguirán evitando las aglomeraciones. Con las nuevas medidas impuestas por el Ejecutivo regional se prevé que muchos de estos consumidores adquieran sus regalos por internet.

“Muchos sectores y comercios no pueden fallar en su campaña de Navidad porque es donde se juegan el año”, explicó Javier Urizar, director de medios de pago en comercios de BBVA. Para evitar perder estos ingresos, Joana Sánchez, presidenta de la consultora de transformación digital Incipy, insistió en la necesidad de pensar siempre en qué va a hacer el cliente. “Son Navidades diferentes, vamos a estar más en casa, compraremos los regalos online y querremos más inmediatez”. La diferenciación vuelve a ser clave en estas fechas. “Tenemos que pensar qué podemos potenciar y está claro que la entrega va a ser muy importante este año: hay que cuidar el packaging, los detalles. Hay que vestir los canales digitales de Navidad, con fondos y logos típicos de estas fiestas”.

A pesar de la incertidumbre, Ruymán Jorge, gerente de Integral Informática, se mostró bastante optimista. “La gente quiere evitar las aglomeraciones en los centros comerciales porque todavía tiene miedo, pero para nuestro sector las perspectivas son buenas; si todo va como estos meses, esperamos cerrar bien el año”. Por el contrario, peores augurios manifestó Ruymán Jorge para el primer trimestre de 2021.

Un sector no tan beneficiado en estas fiestas navideñas será el estético. Ante la falta de cenas de empresa y grandes fiestas, se prevé un descenso en la solicitud de servicios, aunque es un fenómeno que todavía no ha apreciado Verónica del Rosario, copropietaria de La Manicurería. “No notamos tanto una bajada en la demanda, sino en el comportamiento de las clientas. En años anteriores, desde octubre empezaban a coger las citas porque ya sabían cuándo iban a tener sus cenas y sus fiestas, además de Nochebuena y Nochevieja”. Este año no hay tanta planificación, sino más inmediatez, y las citas se reservan de un día para otro.

Cómo dar los primeros pasos

Metidos de lleno en el mes de diciembre. ¿Qué se le puede decir a un pequeño comercio que nunca ha vendido a distancia? ¿Cuáles son claves? Joana Sánchez las resumió en cinco pasos. El primero, que los empresarios tengan claro en qué son buenos, cómo se pueden diferenciar del resto y qué productos o servicios quieren digitalizar. Un proceso que pueden realizar a través de una página web o de una aplicación, pero también sin ellas. “Este mito lo debemos romper porque puedo empezar a hacerlo a través de Whatsapp y de redes sociales también”, explicó Sánchez, que dejó claro que “la tecnología es un medio, no una finalidad, y a veces eso se confunde. Es necesaria, obviamente, pero siempre tiene que aportar un valor al cliente”.

La tercera zancada es la de conocer bien a los compradores y saber cómo se les puede ayudar. El cuarto parece el más farragoso, el de los cobros a distancia, así como la logística de la entrega: si se hace en la tienda, con un transportista, un mensajero... El último paso es el de crear una útil base de datos. “Si podemos vender online es porque tenemos clientes así que tenemos que intentar crear una buena base de datos, sobre todo con dos principales, el teléfono y el mail. Esto, sumado siempre a generar una buena experiencia de compra, resulta esencial para que los clientes repitan con nosotros e incluso que nos recomienden”.

Como explicó Urizar, el momento de la compra está cargado de ilusión, pero a la hora de pagar esta alegría se desinfla. “El mundo del pago es el patito feo del proceso”, bromeó Urizar. Por eso, una de las mejores maneras para hacer este momento más llevadero es facilitarlo al máximo. “Optimizamos al máximo para que los métodos de pago sean lo más sencillos y rápidos posibles, y que los clientes se sientan cómodos y seguros”. Desde esta entidad financiera se facilitan a los comercios modalidades de cobro que no precisan de una pasarela de pago concreta ni de un desarrollo tecnológico especial. “Pueden hacerlo a distancia con garantía, mediante el pago por link en una plataforma web que creamos para las empresas”. De esta manera, se venció uno de los puntos críticos al comienzo de la pandemia, cuando no se tenía la certeza de que lo que se había vendido se había cobrado. Bizum fue otra de las modalidades que aportó tranquilidad. Las tiendas se sumaron a los 12 millones de usuarios que ya operaban con esta modalidad.