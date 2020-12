Canarias ha comenzado hoy los cribados en puertos y aeropuertos entre quienes llegan a las Islas procedentes del resto del territorio nacional. La orden de la Consejería de Sanidad se publicó el lunes pero entró en vigor a las 00.00 horas de hoy, y no excluye a los residentes canarios que viven de forma temporal en la Península, Baleares, Ceuta o Melilla. También ellos, en su mayoría estudiantes, están obligados a cumplir la orden en la vuelta a casa.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo de la Consejería de Sanidad es reforzar los controles sanitarios en puertos y aeropuertos en un período en el que muchos residentes regresan a las Islas. Miles de estudiantes, por ejemplo, vuelven para disfrutar las Navidades junto a los suyos, y por tanto se corre el riesgo de importar casos de la Covid-19, máxime cuando una persona puede estar infectada sin tener ningún síntoma. Se trata, en definitiva, de minimizar el riesgo de nuevos positivos en un momento de mucho tránsito en las entradas al Archipiélago.

¿Qué hay que hacer?

Quienes desde hoy mismo vengan a la Comunidad Autónoma provenientes del resto de España —sin exceptuar ninguna región o territorio— deberán acreditar que han pasado una prueba para detectar el coronavirus dentro de las 72 horas anteriores a su llegada y que el resultado ha sido negativo.

¿Dónde hacerse la prueba?

La persona que vaya a venir a Canarias podrá hacerse la prueba en el laboratorio o clínica que quiera, pero la Consejería de Sanidad ha puesto a disposición una larga lista de laboratorios distribuidos a lo largo y ancho del país. El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha suscrito una serie de convenios con estas empresas —la lista puede consultarse en el sitio web del SCS— para facilitar la realización de los test y también para abaratarlos.

¿Cuánto cuesta la prueba?

En virtud de los convenios suscritos por el SCS, la prueba o test será gratuita para los residentes canarios en los laboratorios de la lista. Quienes no sean residentes tendrán un “precio especial”.

¿Qué hacer cuando tenga el resultado?

Cuando la persona tenga el resultado del test, ella misma o el laboratorio donde se lo haya hecho —en el caso de que así lo autorice el interesado— enviarán el certificado del análisis a la dirección electrónica pdiasviajes@gobiernodecanarias.org. Si la persona no autoriza al laboratorio para usar sus datos personales y opta por enviar el resultado de la prueba ella misma, también deberá enviar el número de su vuelo y la fecha prevista de llegada. De hoy al lunes hay previstos 2.827 vuelos, 1.687 nacionales.

¿Pueden pedirme los resultados al llegar?

Sí. Haber enviado el resultado del test a la dirección indicada no obsta para que las autoridades en el puerto o el aeropuerto puedan solicitar la presentación de la prueba.

¿Qué pasa si vengo sin la prueba?

Quien venga sin haberse sometido a la prueba, o lo haya hecho antes del plazo límite —hay que insistir en que el test debe pasarse en las 72 horas anteriores a la llegada—, deberá confinarse en su residencia, pasar la prueba en las 72 horas siguientes al aterrizaje o desembarco y remitir el resultado al SCS —pdiasviajes@gobiernodecanarias.org—. Y deberá mantenerse en confinamiento hasta tener el resultado negativo o, llegado el caso, hasta tener el alta.

¿Qué pasa si me niego a pasar el test?

Quienes no pasen la prueba o test tendrán que estar en cuarentena domiciliaria durante 14 días. Y ello “sin perjuicio de las medidas sancionadoras” que la Consejería de Sanidad se reserva el derecho de adoptar. Hay que puntualizar, además, que las autoridades sanitarias, con independencia de todo lo anterior, podrán requerir la realización de un análisis en el mismo puerto o aeropuerto, pero ojo, esto no es algo que decida el viajero. Es decir, no vale no cumplir la orden pensando que al llegar al Archipiélago bastará con pasar la prueba en el control sanitario, porque esto es decisión de las autoridades y tiene carácter extraordinario.

¿Y los turistas?

La orden de Sanidad está pensada sobre todo para los residentes que vuelven a casa por Navidad, pero ha de cumplirla cualquier persona que venga del resto de España, incluidos los turistas nacionales —los pocos internacionales que están viniendo deben acreditar que no están infectados si quieren alojarse en hoteles o apartamentos—. Por eso las agencias de viajes, aerolíneas y turoperadores deben informar a sus clientes de estas obligaciones.

¿Hasta cuándo estará en vigor la orden?

Hasta el 10 de enero.

¿Qué test valen?

Las PCR, las TMA y los test de antígenos.

¿Hay excepciones?

Sí, los menores de seis años, los trabajadores de actividades “críticas” —incluidos los sanitarios— y quienes viajen por razones médicas o de fuerza mayor, como para el cuidado de personas dependientes.