La presidenta de los populares canarios, Australia Navarro, exige al Gobierno central el rescate urgente del sector turístico en las Islas en una acción extraordinaria coordinada con Europa y el Ejecutivo autonómico. Navarro advierte de “consecuencias irreparables” en la economía y el empleo del Archipiélago si no se toman medidas de forma inmediata. “El Gobierno de Canarias tiene que reconocer y admitir de una vez por todas que la temporada de invierno está definitivamente perdida en las Islas si no se actúa ya, porque seguir negando la evidencia solo empeora las cosas y prolonga la agonía de nuestra principal fuente de ingresos”, asegura.

“El problema ya no es el cierre de nuestros mercados emisores en Europa. La cosa es mucho más grave que todo eso. Lo que tienen que preguntarse ahora mismo el PSOE, NC, ASG y Podemos es cuántas empresas y puestos de trabajo quedarán en pie cuando empiecen a volver los turistas”, afirma la líder de los populares canarios en un comunicado.

Navarro sostiene que en las Islas se están perdiendo una media de doce empresas al día “por la incapacidad del pacto de gobierno para mantener a salvo el tejido productivo hasta que todo esto pase. Ha llegado el momento de plantarse y plantar cara a la situación, exigiendo una intervención proporcional a la magnitud de esta tragedia económica y social”.

En julio la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se comprometió ante el Consejo Canario de Turismo a presentar un plan de inversión específico para la recuperación del sector en las Islas, “del que hasta ahora no se ha vuelto a saber nada”, subraya la líder del PP canario.

“O el Gobierno de Pedro Sánchez no es consciente de lo que está a punto de ocurrir en Canarias o le da exactamente igual nuestro futuro. Si no conseguimos una intervención inmediata de la economía en las islas no habrá cimientos sobre los que construir la recuperación, esto va a parecer un solar”, advierte Navarro.

La dirigente popular defiende que de la misma forma que el Estado rescata en la Península una línea aérea o un sector estratégico como el automovilístico, tiene que actuar con todos los recursos financieros y normativos a su alcance para rescatar la industria turística canaria, sin la cual “será imposible afrontar en un futuro la recuperación económica”, advirtió.