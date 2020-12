El dispositivo canario para evitar rebrotes de covid por contagios durante las fiestas navideñas toma forma. Un total de 67 laboratorios, cinco de ellos situados en el Archipiélago, realizarán los test gratuitos a todos los residentes canarios que en la actualidad viven en la Península, perfil que encaja netamente con los jóvenes que estudian en la España continental y retornan en estas fechas. No obstante, la gratuidad no está dispuesta solo para ellos, sino para todos los que mantienen residencia en Canarias pero pasan temporadas en otro punto del estado por cualquier razón, académica o no.

La orden de la Consejería de Sanidad que da forma al compromiso contra la expansión de la enfermedad, voluntario en cualquier caso, entrará en vigor el viernes de la semana próxima o, como muy tarde, el domingo 20 de febrero. Quienes lleguen a las Islas sin pasar una prueba, aún podrán acudir a un laboratorio canario para asegurarse de que no van a provocar problemas de salud a sus familiares ni al resto de ciudadanos. “Con este esfuerzo económico, preservamos la salud de todos, porque vienen de zonas con mayor incidencia del virus”, explicó ayer el presidente canario, Ángel Víctor Torres. El modus operandi será el mismo en Baleares, comunidad autónoma de la que es presidenta la también socialista Francina Armengol. Ambos mandatarios mantuvieron ayer un encuentro por videoconferencia en compañía de sus respectivos consejeros de Sanidad: Blas Trujillo, por parte canaria, y Patricia Gómez, por la balear. El objetivo de dicho encuentro fue terminar de perfilar el sistema de control, que previamente consensuaron ambas administraciones regionales con el Ministerio de Sanidad.

Más laboratorios

Con independencia de si son PCR o test de antígenos, las pruebas podrán realizarse en alguno de los laboratorios que se incluyen en el listado de esta página, todos propiedad de la empresa Eurofins Megalab. Puede accederse al mapa de situación de todos esos centros a través de Internet (cutt.ly/ehIHrkL). Para la concreción de la cita se ha habilitado el número de teléfono 679 54 69 97, o bien se puede llamar al propio de cada centro. Torres señaló que durante la semana próxima se ampliará el listado.

Evidentemente, no bastará con describir una situación como cierta para hacer uso del derecho a la gratuidad del test. ¿Qué documentación deberá presentarse? DNI, pasaporte o certificado de residencia –basta con uno de esos tres documentos– para demostrar que se es residente canario, y el billete de avión (la reserva) que sirva para constatar que se va a producir el desplazamiento desde la Península al Archipiélago durante las festividades navideñas.

Distinta es la circunstancia de aquellos españoles que decidan venir a las Islas y alojarse en casa de un amigo o un familiar. Sobre ellos, el presidente Torres expuso la necesidad de que paguen de su bolsillo y porten en este una “prueba de diagnóstico de infección activa”.

Es la nueva fórmula hallada para englobar PCR y test de antígenos sin nombrarlos y huir así de la pelea que el Ejecutivo autonómico mantiene con el central para la “armonización científica” –así la denominó el presidente canario– de los criterios dispares que defienden desde hace meses. Canarias sostiene que basta el test de antígenos, mucho más barato y accesible, para que las puertas del Archipiélago se abran a los turistas; Madrid rechaza todo control que no pase por una prueba PCR.

Sin sanciones

En cualquier caso, para el Dunkerque navideño presentado ayer basta la prueba de antígenos. ¿Y qué ocurre si un español que no es residente canario y no va a alojarse en un hotel desembarca en un aeródromo isleño sin prueba alguna? Se les hará la prueba aquí y no se les impondrán sanciones. “Vienen por trabajo o cuestiones profesionales”, explicó Torres.

A la espera de que los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma den forma exacta a la orden de la Consejería de Sanidad, lo cierto es que, al menos a priori, no hay encaje legal para ningún régimen sancionador. En puridad, la iniciativa puesta en marcha es una manera de facilitar la concreción del compromiso de los canarios que viven fuera para con la salud de ellos mismos, la de sus familiares y la del conjunto de los habitantes del Archipiélago. También su aportación a la recuperación económica, ya que el repunte de los contagios alejaría aún mas la reactivación de las empresas y el empleo.

Ahora bien, si se trata de turistas, sean españoles o extranjeros, se les reclamará en el hotel, apartamento o vivienda vacacional el test de antígenos o la prueba PCR. Es “una medida consensuada con las patronales turísticas y que ha sido pionera en el país”, se dejó caer ayer en un comunicado del Gobierno de Canarias. Una manera de decir a Madrid que está funcionando aquello que niega por la vía científica a la que aludió Torres.

Por contra, el mismo comunicado recogía que es posible dialogar para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. El mejor ejemplo es el que ha dado forma a esta operación retorno navideña.