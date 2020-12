¿Qué busca un emprendedor en el momento de solicitar información sobre los ICO?

Aclarar un estado de desorientación que ha ido variando conforme se fueron aprobando los diferentes niveles de financiación hasta cubrir los 118.000.000.000 millones de euros. Básicamente busca información fiable para acceder a esos préstamos, sobre las pólizas y las líneas de pagos a los proveedores.

¿Cuáles son las sensaciones que le trasladan sus clientes?

El panorama actual les genera inseguridad y ante una situación tan adversa solo cabe trasladar confianza y transparencia. ¿Cómo tenemos que proceder? ¿Tú que piensas? ¿Esto me viene bien? Esas son algunas de las preguntas que más se repiten... El mensaje que hay que enviar ahora a los emprendedores está claro: tenemos que inyectar liquidez a las empresas porque esa es la única manera de tener una perspectiva segura a corto y medio plazo...

¿Es posible garantizar esa fiabilidad en un escenario tan adverso?

Hay que empollar mucho para no cometer errores, pero es verdad que nos enfrentamos a la mayor crisis de la historia. Christine Lagarde (Presidenta del Banco Central Europeo) lo deja claro cada vez que habla del estado de shock en el que se encuentra la economía mundial...

¿El panorama económico más inmediato es tan negro como lo pintan?

Sí (silencio)... El año que viene habrá una recesión a crédito en toda regla, España está en la cola de los últimos balances de la OCDE y nuestro modelo económico es insostenible. Lo que han hecho las entidades con el ICO es decir, señores, vamos a cubrir los vencimientos que están previstos para 2021 y nos sentamos a renovar poco a poco esas líneas de crédito...

¿Se nota que la banca está poniendo el freno de mano?

Sí que se nota... Hace tiempo que estamos viviendo una restricción a créditos. El Banco Central Europeo ya viene avisando que hay que regularizar esta situación porque la mora del año que viene será brutal. Los datos que está facilitando el Banco de España ponen de manifiesto que el 20% de las empresas españolas no van a poder sobrevivir a la crisis originada por el coronavirus.

¿Y qué contramedidas se puedan adoptar?

Si de lo que se trata es de velar por el futuro de las empresas que tienes en tu cartera de clientes lo único que no puedes hacer es no dejar de meter en garantía una operación ICO que se vence el próximo año que depende de 100 mil euros y que, seguramente, el año que viene no va a ser renovada por las entidades financieras. ¿Qué prefieres, una póliza a dos años renovada a día de hoy o quedarte sin dinero en 2021? Hay que prevenir porque la sensación es que el año que viene no habrá pasta. Los bancos van a cerrar el grifo.

Ampliar esas líneas de financiación hasta el verano próximo es un “salvavidas” en toda regla, ¿no?

Sí que lo es, pero más importante es que un empresario que firmó una operación ICO en marzo, a cinco años y uno de carencia a cumplir en marzo o abril de 2021, pueda comenzar a amortizar capital más intereses, porque ahora solo está pagando intereses con unas cantidades súper reducidas... Gracias a la aprobación de un Real Decreto en noviembre, el Consejo de Ministros autoriza que todas las operaciones de préstamos ICO que ya se han firmado puedan tener un año más de carencia y tres de amortización, es decir, que de cinco pasamos a ocho. ¿Qué es lo que ocurre? Que las graves pérdidas que están registrando las empresas, y que en algunos casos pueden llegar a superar con amplitud el 50 o incluso el 60%, están provocando que no resulte sencillo abonar las cuotas del préstamo en 2021...

...esto es como la pescadilla que se muerde la cola.

Ante esa situación habrá que esperar a que lleguen los fondos europeos, que vendrán si dios quiere en el mes de junio, y hacer un uso correcto de los mismos. El problema es que si antes no reactivamos la economía todo va a seguir igual. Estamos en una situación límite.

Esa dependencia de los fondos europeos es como tener la espada de Damocles sobre la cabeza.

Cierto, pero Bruselas ya le ha traslado a España en diferentes ocasiones que tiene que “elaborar un plan concreto y definido”... Por eso cada vez que envían ese plan a Bruselas lo rechazan. A mí lo que más me sorprende, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo, es que el Gobierno autorice 600 millones de euros para invertir en inteligencia artificial y no conceda más ayudas, como sucede en Alemania, Francia y en otros países europeos, a los emprendedores. ¿Sabe lo que están haciendo?

¿Qué están haciendo...?

Están analizando lo que se facturó el año –tomando como el Modelo 420 / IGIC o el 300D / IVA– para sumar los trimestres y ver cuánto han palmado. A partir de ahí llegan a avalar un 50 del 70% que han perdido en ventas... Milton Friedman (Nobel de Economía en 1976) tenía claro que la vía más recomendable para salir de un mal ciclo financiero era inyectando liquidez a la economía.

¿Y eso no está ocurriendo en España?

Las medidas que se aplican en este país no son suficientes... Lo único que se está haciendo son los ICO, que al fin y al cabo lo pagan los empresarios, y los ERTE. ¿Dónde están el resto de las ayudas? A mí me hace gracia ver cómo el Gobierno de Canarias presume de su Plan Activa... Me lo he leído de pe a pa y ahí se habla de unas ayudas a las empresas que yo no veo. ¿Usted sabe realmente cuáles son las ayudas a las empresas? AvalCanarias, pero es que eso no son ayudas. Para poder ir a AvalCanarias tengo que apalancarme y endeudarme, es decir, ¿dónde está la inyección de liquidez?

¿La impresión que se puede llevar el lector que lea esta entrevista es que cada vez que damos un paso al frente le siguen tres o cuatro hacia atrás?

A mí lo que más me preocupa es que el 74% de los ingresos que debe recibir Canarias procedan del turismo. ¿Cómo lo vamos a arreglar si no hay turismo? Me cuesta mucho entender cómo en unos presupuestos, tantos los canarios como los estatales, no existe una partida específica destinada a ayudar a las empresas. Los gobiernos, el de aquí y el de allá, han dejado tiradas a las empresas.

¿Hay motivos para no perder la esperanza?

Si reactivamos la economía con dinero y hacemos un buen uso de lo que tiene que venir de Europa sí, pero hay voces como las de Luis Garitano (economista y eurodiputado de Ciudadanos) que alertan que “Pablo Iglesias ha sido presidente de España en los dos últimos meses... Los Presupuestos Generales del Estado son suyos y propios de un partido de extrema izquierda”. En Europa existe una preocupación real respecto a los dirigentes españoles, es decir, el hecho de estar gobernado por un grupo socialcomunista es interpretado en algunos foros económicos de mucho prestigio como un serio aviso de que no se va a dar un correcto reparto de los fondos. Si este tren se nos escapa, estamos perdidos: esperar demasiado nos puede matar.