El sector turístico canario no puede más. El varapalo que le ha propinado el Gobierno británico es la gota que colma el vaso. El panorama parecía aclararse con la autorización de los test de antígenos; se oscureció con la negativa del Ministerio de Sanidad; y acabó por pintarse de negro con el veto del Reino Unido. Y todo ello en apenas tres días. Una coyuntura que ha propiciado la unión de patronal y sindicatos para exigir al Estado el urgente rescate del sector. Todos coinciden en que hay miles de empresas y decenas de miles de puestos de trabajo que no pueden esperar a que se ponga en práctica el plan de recuperación del Ejecutivo central. El plan depende de los fondos europeos y no será hasta junio, en el mejor de los casos, cuando los dineros empiecen a moverse. Seis meses por delante en los que si el Estado no lanza un flotador al que agarrarse, el hundimiento no tardará en llegar. “Hace falta una ayuda inmediata que permita que las empresas, y con ellas sus trabajadores, sobrevivan”, resumió el secretario general de la división tinerfeña de la CEOE, Eduardo Bezares.

La demanda es unánime. También la perplejidad con que sindicatos y patronal ven cómo el Gobierno de Pedro Sánchez no acaba de entender la grave situación socioeconómica que atraviesa el Archipiélago. “Estamos en unas Islas que van a tener que enfrentarse a un 40% de desempleo, y tras lo del Reino Unido solo nos queda insistir en lo que venimos diciendo desde hace meses: Canarias necesita el rescate del sector turístico”, subrayó el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. “Nos parece increíble que el Estado siga sin tomarse en serio al turismo, y no menos increíble nos parece que a estas alturas no haya habido una reunión de todos los diputados y senadores canarios, de todos los partidos, para abordar este asunto y presionar al Gobierno”, ahondó el representante de la patronal de la provincia de Las Palmas. “Estamos muy preocupados; las herramientas que se han aprobado hasta ahora nos parecen poco factibles, complejas, y lo que hace falta es una ayuda inmediata y sencilla”, agrega Bezares.

En esta línea, los sindicatos son igual de claros en la petición de un rescate que, a su juicio, no puede seguir postergándose. “Se ha hablado mucho y se ha ejecutado poco”, lamenta Paco González, vicesecretario general de UGT en Canarias e histórico dirigente de la Federación de Hostelería, Turismo y Comercio. González hace hincapié en que de aquí a que los fondos europeos comiencen a llegar, “puede haber muchos cierres y muchos despidos”, máxime tras la “estocada” que Londres le ha dado a la economía regional desaconsejando los viajes a las Islas por el descontrol de la pandemia en Tenerife. “Ya llevamos muchos meses escuchando a la ministra [Reyes Maroto] hablando de ayudas, pero aquí no llega nada, y necesitamos agilidad y ejecución”, remarcó el vicesecretario de UGT, que puso énfasis en que si hay un momento en el que el dinero público debió servir para sostener el tejido productivo, ese momento es este. “Se necesita el dinero público para sostener las empresas y el empleo”, insistió.

En la misma dirección, el secretario general de CCOO en el Archipiélago, Inocencio González Tosco, explicó que el salvavidas del Estado debe servir para evitar una destrucción masiva de puestos de trabajo. En este sentido, González Tosco recordó que hay 83.000 personas congeladas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y de los ERTE solo se sale por dos vías: o de vuelta a la empresa o camino al paro. Sin la ayuda estatal, es más, sin la inminente ayuda estatal, serán mayoría quienes vayan al desempleo.

El Consejo Mundial de Turismo avisa de que exigir el PCR es una clara desventaja competitiva

A pie de obra, en este caso a pie de hotel, las esperanzas de una pronta ayuda del Gobierno central son cada vez menores. “El Estado no está dando respuesta”, expuso el director general de la cadena Cordial Canarias Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos, que reconoció lo “doloroso” que ha sido el “palo” del Reino Unido. Villalobos ilustró el descontento generalizado con dos sucesos recientes: la incapacidad para realojar en espacios dignos a los migrantes que aún permanecen en hoteles y la insistencia “absurda y pertinaz” del Ministerio de Sanidad en desacreditar los test de antígenos.

Sobre esto último volvió ayer el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, que admitió que sigue habiendo “diferencias” entre Estado y Comunidad Autónoma, por lo que la posibilidad de que los turistas puedan acreditar que no están infectados con un test de antígenos sigue en el aire. Eso sí, las tesis de Canarias encontraron un nuevo apoyo nada menos que en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que advirtió al Gobierno central de que el uso exclusivo de las PCR para detectar casos de la Covid-19 entre viajeros pone al país, y con este a las Islas, “en franca desventaja” competitiva. De hecho, el WTTC recomienda lo mismo que pide el Gabinete autonómico: la posibilidad de sustituir las PCR por los más rápidos y baratos antígenos.

Torres también se refirió al veto del Reino Unido, una “mala noticia” que confía en “revertir” cuanto antes. Para ello, el Gobierno canario ha intensificado los contactos con la embajada británica, adonde han llegado las voces que desde Londres claman contra la decisión de su Ejecutivo. El consorcio de agentes de viajes Advantage calificó ayer de “devastadora” la decisión de reincluir a las Islas en la lista negra, ya que se quedan sin su principal destino de invierno. Y lo mismo les ocurre a los turoperadores, cada vez más asfixiados y que ya se volvieron contra el Gobierno de Boris Johnson cuando vetó a las Islas por primera vez.