El presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST), Roberto Ucelay, solicitó ayer al Gobierno de Canarias la urgente puesta en práctica de nuevas restricciones en el área metropolitana de la Isla para tratar de contener el avance de la pandemia de coronavirus y evitar así que esta golpee aún más a la economía. En este sentido, Ucelay reclamó en los micrófonos de Cope Canarias la puesta en marcha de un paquete de medidas duras que permitan reducir la curva de contagios.

“Siempre hemos planteado que se actúe en las zonas que presentan una afección importante de casos, y nuestro punto de vista no ha cambiado”, puntualizó el representante del empresariado de la comarca sur, que hizo hincapié en que “cuando las cosas se complican en un lugar concreto, hay que poner sobre la mesa todas las opciones posibles para no perjudicar al resto de municipios”. “Por eso —continuó Roberto Ucelay—, si fuera necesario, no habría que descartar un cierre perimetral de Santa Cruz y La Laguna”, continuó.

En esta misma línea, el presidente del CEST ahondó en que “el norte y el sur se mantienen en unos niveles aceptables y la situación es aún mejor en los núcleos turísticos, puesto que los viajeros internacionales que llegan a nuestros establecimientos están controlados sanitariamente”. De hecho, el Ejecutivo autonómico aprobó un reciente decreto por el que los turistas extranjeros que deseen alojarse en un hotel o apartamento de la Comunidad Autónoma deben acreditar que están libres de la Covid-19, lo que ha contribuido a blindar el sector frente a la enfermedad.

Roberto Ucelay también lamentó en los micrófonos de Cope Canarias que las autoridades hayan puesto el foco en el sector del ocio y la restauración, restringiendo al máximo la actividad en un mes clave para la cuenta de resultados de las empresas. “Nos han puesto muchas limitaciones y, sin embargo, se está siendo más flexible con los incumplimientos y las aglomeraciones que se producen en otros espacios”, aseguró el dirigente de la patronal empresarial del sur de Tenerife.

El CEST ya se congratuló el jueves de la autorización de los test de antígenos decretada por el Gobierno de Canarias, una medida que el Círculo venía reclamando desde hacía semanas como “vital” para poco a poco recuperar la salud de la industria turística.