Durante la actual crisis sanitaria, la venta de viviendas ha experimentado caídas cercanas al 25% en el primer semestre de este año; la inversión se ha reducido un 30% (de 12.000 a 8.000 millones de euros), mientras que los precios han bajado hasta casi un 5% (vivienda nueva), según datos del Instituto Nacional de Estadística. Para los inversores más avezados estas son cifras claves a la hora de tomar la decisión de invertir en ladrillo, cuando de lo que se trata es de comprar barato.

En este escenario, favorable sin duda a la inversión, la cuestión no es 'si o no', sino cuándo, los expertos y analistas del sector parecen coincidir en que los primeros meses del 2021 serán vitales para dibujar las oportunidades de inversión en el sector vivienda, ya que las previsiones apuntan a que los precios aún tienen margen para el descenso, y la recuperación no se iniciará hasta bien pasado el primer semestre, momento que mostrará las mejores posibilidades. Diversos estudios apuntan a que será el próximo año el que marcará un punto de inflexión, el inicio de la normalización de la actividad sectorial.

Evolución de los precios

El mercado de la compraventa de viviendas se halla pues en una situación de descenso de los precios. La pregunta es cuánto y durante cuánto tiempo. Los primeros estudios que se han dado a conocer, preven bajadas que van del 7% al 15% para los próximos 2 años. Esto hace que entre 2021-2022 será buen momento para comprar una vivienda, más que para venderla. La recomendación a los pequeños inversores es estar muy al tanto de la evolución del mercado, para estar seguros de la inversión a realizar y conseguir las mejores condiciones. Las previsiones indican que si la pandemia evoluciona a mejor, lo que no será difícil con la llegada de la vacuna ya anunciada; si se inicia una fase de recuperación económica que parece asegurada por el compromiso de la CE para con los gobiernos locales y como todo parece indicar no sos intereses, nos situaremos en el 2021 como el inicio de un excelente momento para invertir en vivienda.

La fase óptima puede no durar mucho ya que, en tres o cuatro años, se podría estar de nuevo en un mercado estable y normalizado, por lo que la recomendación es invertir antes de ese momento, ya que a partir del verano de 2021 los precios se irán recuperando. Una cuestión de interés: en grandes urbes como Madrid o Barcelona no hace falta esperar muchos meses para encontrar oportunidades puesto que allí se pueden encontrar descuentos de entre el 15 y el 18%, en muchos inmuebles. En esta coyuntura, un informe de BBVA Research indica que el crecimiento de la inversión en vivienda se modere del 2,6% en el año 2019 al 2,4% este año, para intensificarse en 2021 hasta el 5%.

Consejos para invertir

La demanda de viviendas en ciudades medianas o incluso en entornos rurales se está incrementando. El gestor inmobiliario Servihabitat ha detectado un fuerte crecimiento de las búsquedas en el entorno de Madrid. Algunas inmobiliarias están gestionando ofertas en zonas de periferia, de costa y en segundas residencias con descuentos de hasta un 30%, lo que también puede ser oportunidad de inversión presente.