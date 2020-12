La pandemia ha sacudido a muchos sectores en Canarias, que encaran su actividad económica con restricciones que dificultan su rentabilidad. Sin embargo, uno de ellos ni siquiera ha podido integrarse en la nueva normalidad, el ocio nocturno. Después de unas semanas de apertura al finalizar desescalada, en agosto volvió a decretarse un cierre, para el que todavía no hay una fecha de reapertura. Un cese de actividad que no han podido resistir más de 450 bares de copas y discotecas que han bajado de forma definitiva la persiana y no volverán a abrir en las Islas cuando pase la crisis sanitaria.

Los empresarios advierten que serán muchos más si no se articula un sistema que les permita mantener su actividad con restricciones, tal y como se ha hecho con otros sectores como la hostelería. Así lo cree el secretario general de la Asociación de Ocio Nocturno de Canarias-Canarias de Noche, Alejandro Negrín, quien apunta que menos de la mitad de los locales de ocio del Archipiélago podrán mantener su actividad cuando se les permita volver a abrir.

En Canarias existían antes de la pandemia unos 346 locales que se dedicaban de forma exclusiva a ofrecer actividad musical. “De ellas 160 ya han quebrado”, sostiene Negrín. Pero el ocio nocturno del Archipiélago lo conforman también unos 1.300 negocios que además funcionan también como restaurante, local de espectáculo o bar de copas. “Muchos compañeros tienen el formato de doble licencia sobre todo en zonas de gran afluencia turística para ofrecer una oferta mayor”, explica.

Pérdidas millonarias

Tras haber permanecido nueve meses cerrados, las pérdidas que acumula el sector son millonarias. Según las estimaciones realizadas por esta asociación estas empresas han perdido el 89% de su facturación este año. Un porcentaje que se traduce en unos 890 millones de euros, ya que el sector mantenía un volumen de negocio que rondaba los 1.000 millones anuales antes de la pandemia y representaba un 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias. “Con estos porcentajes de pérdidas es muy difícil sobrevivir, es como si a quien recibe una nómina de mil euros apenas le pagaran cien”, explica.

Negrín expone que menos de la mitad del sector podrá resistir a una situación como la actual. “Podremos salvarla el 15% que hemos renegociado las hipotecas y logrado moratorias; otro 20% que tiene el local en propiedad; y un 10% que ha acordado con sus arrendadores la paralización de las cuotas”, sostiene, por lo que casi un 60% de los empresarios “está esperando a ver qué pasa”.

Sin embargo, advierte que muchos ya tienen firmada su sentencia de muerte si de aquí a final de año no se concreta un calendario para propiciar la reapertura. “Si no es así a fecha de 31 de diciembre tendrán que rescindir contratos para evitar males mayores”, evidencia.

Una situación dramática no solo para los empresarios sino también para los más de 9.600 trabajadores que dependen de este sector de forma directa. Una plantilla a la que se suman otros 3.800 empleados que trabajan en locales que desarrollan además otras actividades.

Plan de rescate

El Gobierno de Canarias publicó el pasado 2 de diciembre un plan de ayudas al sector dotado con tres millones de euros. El objetivo era colaborar en los gastos de financiación que pudieran tener estas empresas que han sido obligadas a suspender su actividad debido a la crisis sanitaria.

Unas ayudas que el sector agradece pero que son claramente insuficientes para reflotar todos los negocios.

Negrín asegura que se ha negociado con el Gobierno de Canarias desde el pasado 20 de agosto cuando se produjo el cierre total de los establecimientos. “Se hacía necesario un rescate económico”, concreta, pero señala que “unas ayudas que en el mes de agosto o septiembre hubiera salvado a muchas empresas, ahora llegan bastante tarde”.

Muchos de sus compañeros no han podido resistir y otros no podrán acogerse al no cumplir con todos los requisitos. “Es lógico como en cualquier ayuda pública que se obligue a estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social, pero después de nueve meses de cierre muchos no lo están”, lamenta. Por eso, insiste en que “al menos los gastos que nos genera la administración pública deberían estar congelados”.

Calendario de reapertura

Negrín indica que los empresarios de la noche no tienen ninguna esperanza de poder abrir de cara a la Navidad, una época del año que para ellos representa un volumen importante de facturación. “Lamentamos que en la campaña navideña, que podría salvar a muchas empresas, no se posibilite algún formato de apertura”, apunta.

Los empresarios en la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado 24 de noviembre, le trasladaron una serie de propuestas para posibilitar una alternativa al sector y evitar la quiebra de muchas empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. La principal es facilitar un formato de apertura que haga viable el desarrollo de la actividad. La Asociación de Ocio Nocturno reclamó incluso un marco normativo más estricto y con un régimen sancionador más duro para aquellos locales que lo incumplan.

“Somos conscientes de que una reapertura provocaría la alarma en la opinión pública”, reconoce Negrín, por eso aboga por recuperar la confianza imponiendo un marco normativo más estricto. “Es algo en lo que están de acuerdo la gran mayoría de los empresarios porque les permitiría retomar la actividad”.

Sin embargo, aseguran que todavía no han recibido respuesta por parte del Gobierno de Canarias y siguen esperando poder reunirse para establecer una mesa de trabajo sectorial que posibilite esta reapertura en el futuro.