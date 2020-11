La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife inicia en diciembre un ciclo dedicado a conocer las oportunidades de negocio de las principales economías de Asia, entre los que destacan Japón, Corea del Sur y Vietnam. Mientras que el resto del mundo se encuentra en una lucha constante por aminorar los estragos que ha dejado tras de sí la pandemia, los países de Extremo Oriente resurgen con mayor optimismo gracias a la rápida recuperación económica que ha experimentado la región, convirtiéndolas en el destino ideal para hacer negocios en un escenario post-covid. Estas jornadas se realizan bajo el amparo de la Red Europea de Negocios, que en Canarias está liderada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. Asimismo, estas actuaciones se hacen en coordinación con la Delegación del ICEX en Santa Cruz de Tenerife y cuenta con la financiación del Área de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife.

La segunda jornada tiene por título ‘Oportunidades de negocio en Japón: el mercado de alimentos y bebidas’

El primero de los países es Corea del Sur, que se abordará el martes, 1 de diciembre. El país presume de ser el que más invierte en I+D en proporción a su población, situación que le ha permitido posicionarse con una renta media de 33.000 dólares al año, por encima de la española que se sitúa en 30.700 dólares. Después de varios años de crecimiento, el PIB descenderá ligeramente un 0,4%, frente al 12,8% previsto para España y su nivel de contagios por COVID en 33.000 afectados a pesar de que fue el segundo país con más casos reportados al inicio de la pandemia. Corea es un mercado interesante para las empresas canarias, no sólo por el alto poder adquisitivo de sus 51 millones de habitantes y la occidentalización de sus gustos del consumidor sino también por su creciente interés por la gastronomía y productos españoles, en el que la producción canaria puede encontrar un nicho de mercado

Miguel Gayoso, jefe de Área de Asia y Oceanía en la Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea, del Ministerio de Economía participará junto a Gabriela Díaz, jefa de Servicio, del mismo organismo, explicarán el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Corea del Sur. A continuación, intervendrá Darío Saez, Consejero Económico y Comercial de España en Corea del Sur, que expondrá las ventajas del país como mercado. El tercero en participar será Minah Oh, secretaria general de la Cámara de Comercio de España en Corea del Sur, que explicará cuáles son las oportunidades de negocio que pueden encontrar las empresas canarias en Corea del Sur. La jornada finalizará con la participación de dos empresas casos de éxito. Por un lado, Vanesa Cabezas, comentará las ventas de la marca de moda Marco & María. Por su parte, Cristofer Devora, relatará sus experiencias en la introducción de pescado y pulpo.

La segunda jornada tiene por título ‘Oportunidades de negocio en Japón: el mercado de alimentos y bebidas’ y contará con la intervención de Montesano, la reconocida marca de carnes y embutidos de Tenerife que fue la primera en vender jamón ibérico a los pies del monte Fujiyama. El presidente de la Cámara de Comercio hispano-japonesa, Miguel Angel Martínez, hará una introducción a las relaciones económicas con el país. Continuará Akiko Yamada, Coordinadora de la Cámara de Comercio hispano-japonesa, que comentará cuáles son los hábitos de consumo japonés, los canales de distribución y como se puede conseguir ofrecer productos diferenciados y novedosos. Entre los productos con más potencial que se han detectado con carácter previo se encuentran los vinos de Tenerife. Japón es un país que ha sentido un gran apego tradicional a la cultura española y está inquietud por lo hispano se remonta a 1613, cuando desde Kioto (capital histórica del país) partió la embajada Keicho con destino a España, para pedir el comercio directo con los territorios de América y el envío de misioneros. Hoy Japón es uno de los países donde sus habitantes tienen una de las rentas medidas más alta con casi 40.000 dólares.

El tercer encuentro tendrá por protagonista a Vietnam, la puerta de entrada a la Indochina. La pandemia pondrá fin a un ciclo económica alcista donde la economía ha crecido de media un 7%. No obstante, el virus no ha podido con este país y a pesar de la crisis sanitaria, su economía aún será capaz de crecer un 1%, siendo uno de los escasos países del mundo que no entrará en recesión. Rafael Cascales, director de la consultora Casico y experto en los mercados de China, Birmania y Vietnam explicará cuáles son las oportunidades de negocio y los nichos posibles para las empresas canarias.

Red global

La Red de Negocios Europa es un proyecto de la Comisión Europea que tiene por objetivo apoyar a las pymes europeas en su proceso de internacionalización. Entre otras cuestiones permite realizar misiones comerciales, ofrecer un producto o servicio para buscar un distribuidor en otros países o buscar proveedores. La Red está activa no sólo en la Unión Europea, sino que sale de sus fronteras para tener presencia activa en más de 60 países con 600 instituciones involucradas y 3.000 profesionales. Entre los países socios se encuentra Corea del Sur, Japón y Vietnam. En Canarias el consorcio de la EEN está liderado por la Dirección General de Promoción Economía, junto al Instituto Tecnológico de Canarias, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y la Cámara de Gran Canaria.

Las personas interesadas en ampliar información sobre los servicios de la Red pueden contactar con el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio den el teléfono 922100407 o a través de la web www.camaratenerife.com. La inscripción a las jornadas es gratuita y se puede realizar a través de la página de la institución cameral.