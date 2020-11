Carmen García Pascual, presidenta de la Zona Canarias de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), consejera del grupo Montesano y expresidenta de la Asociación de la Empresa Familiar en Canarias, propone, ante la crisis de demanda, de oferta y social abierta por el coronavirus, acelerar la transformación digital y elevar la inversión en I+D para mejorar la productividad y la competitividad empresariales y de las administraciones públicas.

Canarias y el mundo entero se enfrentan a una triple crisis, de demanda, de oferta y social. Así lo advierte APD en el Manifiesto por la Recuperación Económica y Social de España. ¿Cómo lograr una recuperación sólida, sostenible e integradora?

En el manifiesto contemplamos diez puntos que consideramos imprescindibles para la recuperación económica y social del país, empezando por la colaboración público-privada. Debemos trabajar todos juntos con un proyecto cohesionado que tenga un objetivo común y en el que se impliquen desde las administraciones públicas hasta el sector empresarial, que es superimportante para lograr una recuperación sólida, sostenible e integradora. Es imprescindible para la recuperación económica y social oír y escuchar a las empresas, puesto que son las que generan empleo, riqueza y, además, pagan impuestos. Las empresas pueden proponer y ayudar y poner un granito de arena muy importante para contribuir a la recuperación.

¿Qué medidas hay que adoptar para garantizar la subsistencia y recuperación del sector turístico?

En Canarias todos dependemos, de una manera u otra, del turismo. En consecuencia, la debacle turística originada por el Covid está siendo un durísimo golpe para todas las empresas y sectores. ¿Qué se puede hacer? Estar coordinados y apoyar las medidas que se propongan para salir de la actual crisis sanitaria. Hacer test a los turistas y fijar unas medidas mínimas de obligado cumplimiento, como es el uso de mascarillas, son pasos importantes para seguir manteniendo a Canarias como un destino seguro. Ahora bien, están influyendo factores externos que no podemos controlar nosotros solos, como evidencia el cierre de los países emisores de turistas más importantes para Canarias, Inglaterra y Alemania. Luego, es preciso trabajar en políticas de recuperación turística tanto a nivel interno como europeo. Superar la triple crisis abierta por el Covid no es algo que podamos hacer nosotros solos desde Canarias. El varapalo es importantísimo y considero que hay que unirse con seriedad, rigor y corresponsabilidad. Canarias y España necesitan, ahora más que nunca, a Europa. Tenemos que trabajar en un montón de políticas de manera coordinada e ir adaptándolas a la evolución de la pandemia.

¿Cómo ve el porvenir económico de Canarias?

Soy optimista. Debemos trabajar por la recuperación más rápida posible del turismo y, al mismo tiempo, apoyar a otros sectores. Lo importante es que las empresas puedan seguir generando puestos de trabajo y riqueza y pagando impuestos para el mantenimiento de toda nuestra sociedad. Desde luego, nos quedan años duros por delante, años en los que vamos a tener que trabajar mucho para volver a los niveles de 2019. Entretanto, necesitamos tener políticas fiscales adaptadas a la actual situación y ayudas para intentar que las empresas, en particular las más solventes, puedan mantener su trayectoria. Hay que garantizar su viabilidad.

¿Se deben prorrogar los ERTE?

Sin duda. La situación económica es difícil y, por ello, los ERTE tienen que ser flexibles. En paralelo, la gente que se ve obligada a quedarse en su casa sin trabajar debería aprovechar para formarse de cara a la reincorporación a sus empresas. Estamos en tiempos de recalificación, en unos momentos de transformación brutal de las empresas y de los puestos de trabajo. Son evidentes el progreso de la digitalización y los acelerados avances tecnológicos.

¿Es el momento de acelerar la transformación digital?

Tanto para las empresas privadas como para la administración pública, que en esta transformación va un poco al rebufo del sector empresarial. El avance digital hace que ganemos en competitividad y en productividad. La digitalización amplía la capacidad para competir en el mercado interno y en el mercado global.

¿Cómo va la batalla de la APD para elevar la inversión en I+D?

Estamos avanzando en la colaboración público-privada. Tenemos mucho talento en España y para aprovecharlo hay que invertir más en I+D. Al final, toda esa inversión va a la mejora de la productividad y la competitividad del sector empresarial y de todas las administraciones.

¿Y la que libra para avanzar en materia de innovación?

También avanzamos. El año pasado APD organizó un congreso para abordar la innovación del que salió un manifiesto que aconsejo leer con detenimiento. Tenemos que ser más eficientes.

Las medianas y pequeñas empresas deben ganar tamaño?

Es importantísimo para mejorar la productividad. Sin crecimiento no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay actividad económica.

¿La idea de lograr una comunidad de directivos más preparada y unida cala en Canarias?

Si. APD lleva casi dieciséis años en Canarias y son indiscutibles los avances en formación y en la actualización constante de conocimientos compartiendo experiencias y analizando tendencias en todas partes del mundo. Mejorar la gestión de las empresas, y sobre todo ahora, en medio de esta triple crisis mundial, va a mover la economía del país y de Canarias. Estamos para aportar nuestro granito de arena.

¿El empleo se va a mantener en Montesano?

Estamos manteniendo nuestra plantilla. A día de hoy no hay nadie en ERTE. Hemos pasado momentos duros y se está notando en la producción y en la facturación. Estamos dimensionados para recibir 13 millones de turistas cada año y no hay turismo, pero nuestro equipo humano ha respondido y está respondiendo de una manera brillante. Los tres meses de confinamiento fueron duros; con mucha demanda en el canal de la alimentación. Solo puedo agradecerles infinitamente el apoyo que tenemos por su parte en unos momentos que todos vivimos con muchísima incertidumbre y miedo al Covid. Esta es una empresa familiar y nuestro compromiso es mantener el empleo.