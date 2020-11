La CEOE de Tenerife ha lamentado que la modificación vía real decreto del REF publicada hoy sea "decepcionante" y no responda a las medidas de flexibilización para las empresas canarias en un contexto económico difícil por las medidas restrictivas de la pandemia de COVID-19.

El presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, ha recordado en una rueda de prensa este miércoles que el Gobierno de Canarias asumió la petición de la patronal en el Pacto de Reactivación firmado el pasado 30 de mayo, pero el Gobierno de España finalmente no ha respondido, desde su punto de vista.

La modificación del REF queda entonces "muy alejada" de la revisión pactada de los diferentes instrumentos fiscales del REF, con vistas a adaptarlos a las actuales circunstancias, y por ello extender su periodo de vigencia, elevar los límites de ayuda, flexibilizar sus plazos y requisitos e incentivar el mantenimiento y la creación de empleo, así como incrementar la liquidez empresarial o la inversión.

"No acabamos de entender este asunto, la petición no supone exigir menores ingresos al Estado ni mayores gastos, solo es una medida de alivio de la liquidez producto de la atípica situación que vivimos este año. Es tan de sentido común que no sabemos cómo no se ha aprobado", ha comentado Francisco.

De hecho, el presidente de la patronal ha recordado que muchos empresarios están decepcionados, preocupados y, en algunos casos, "desesperados", y que otras comunidades autónomas que poseen capacidad normativa para aprobar estas medidas así lo han hecho desde mayo, según la evolución de la crisis: "nosotros necesitamos que la apruebe el Estado", ha lamentado.

La ampliación de plazos de materialización de la RIC y de cómputos de creación de empleo o la mejora de las condiciones para acceder a determinados incentivos fiscales son algunas medidas que el asesor Antonio Viñuela considera que ayudarían a las empresas del archipiélago.

"Las empresas canarias se verán abocadas a afrontar importantes desembolsos en las próximas declaraciones de los impuestos sobre las sociedades o las rentas como consecuencia de la negativa del Gobierno a aprobar estas medidas, que nos sorprende porque (el presidente de Canarias) Ángel Víctor Torres anunció que Hacienda le había anunciado su plena disposición a aprobar", ha apostillado.

Así pues, el Real Decreto ley 34/2020, 18 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, cumple tan solo un requisito formal para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2021 la autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC.

Esta modificación es para los empresarios de Tenerife una muestra más de la "nula implicación" y el "enorme desinterés" que muestra el Gobierno español por solucionar eficazmente los problemas de Canarias", ha concluido la CEOE.