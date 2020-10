El presidente de IAG defiende realizar test en aeropuertos para evitar cuarentenas

El presidente y consejero delegado de IAG, Luis Gallego, defendió ayer la implantación de test de Covid-19 a la salida y llegada de aeropuertos para evitar las cuarentenas, una estrategia que podría ayudar a la recuperación del sector. El directivo del holding que engloba Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus mantuvo un encuentro con la prensa tras la presentación de los resultados del tercer trimestre, donde señaló que está claro que con las cuarentenas "se cae la demanda", por lo que se mostró partidario de seguir las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) de hacer test antes del vuelo.

Como ejemplo, Gallego señaló que ahora que varios países han levantado las restricciones para viajar a Canarias la demanda se "ha disparado" porque la gente "quiere volar". Además, el presidente de IAG manifestó que las cuarentenas, teniendo en cuenta que "la mayor parte" de las personas "están sanas", no tienen "mucho sentido". "Hay que llegar a un acuerdo para que el sector se recupere y que la demanda existente sea aprovechada para recuperar la economía", indicó.

IAG registró unas pérdidas después de impuestos y partidas excepcionales de 5.567 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, frente a los 1.814 millones de beneficio de un año antes, debido a las restricciones de viajes derivadas por la crisis sanitaria del Covid-19.



Críticas del PP

Precisamente, el Gobierno de Canarias aprobaba el jueves el decreto ley que recoge la obligación de todos los turistas, tanto nacionales como internacionales, a realizarse la prueba del Covid como requisito ineludible para poder alojarse en los hoteles y apartamentos de las Islas. Una normativa que para la portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, "es una medida insuficiente que entrará en vigor demasiado tarde". Para Navarro, el decreto "no garantiza la salud de los canarios ni de quienes llegan a nuestras islas", pues una semana después de la reapertura de los mercados británico y alemán todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias y sus medidas no entrarán en vigor hasta diez días hábiles después.

A esto se suma que ayer un grupo de 56 colectivos de empresarios, profesionales, sindicatos y ayuntamientos de Tenerife firmaron y entregaron un manifiesto dirigido al presidente canario, Ángel Víctor Torres, para reclamarle que se realicen los test ya en aeropuertos y puertos por "imperiosa y dramática" necesidad, entre otras medidas para salvar al sector.