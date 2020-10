La propuesta de obligar a que todos los turistas que llegan a las Islas lo hagan con su test negativo de Covid bajo el brazo como salvoconducto para poder alojarse en los hoteles y apartamentos de Canarias es muy bien recibida por los empresarios turísticos, que, de todas formas, siguen insistiendo en que esta medida no tiene sentido si no se incluye a los pasajeros nacionales, sean turistas o no.