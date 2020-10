Fernández: "Vamos a finalizar 1.700 pisos de obras que quedaron paralizadas por la crisis"

Agustín Fernández se convirtió a finales de 2019 en consejero delegado de Visocan, la empresa pública que se encarga de la promoción de viviendas protegidas en todo el Archipiélago. El responsable asegura que la vivienda era ya una necesidad en Canarias antes de la crisis del coronavirus, pero la actual situación económica y social la ha convertido en una prioridad para las Islas. Por eso, la entidad va a llevar a cabo un plan para construir más de 5.000 viviendas, entre las que se finalizarán 1.700 pisos de obras que quedaron abandonadas por la crisis financiera e inmobiliaria de 2008.

¿Cuál es ahora la situación de la demanda de vivienda en Canarias y cómo le afectará la crisis del coronavirus?

Ahora mismo no se está notando todavía un incremento respecto de la situación anterior. Canarias llega a la crisis del Covid con una convergencia bastante negativa respecto al resto de territorio nacional. Un canario era de media un 17% más pobre que la media de cualquier español y el Covid no va a hacer otra cosa que incrementar esa diferencia, porque el peso de nuestro sector turístico es tres veces mayor que el de la media nacional. En Canarias la vivienda era una necesidad y tras el Covid es una prioridad. Hay varios factores alrededor del sector de la vivienda como la gentrificación que hemos sufrido en el Sur de las islas. La gente no puede vivir donde desarrolla su proyecto de vida, el efecto de la vivienda vacacional en muchos términos municipales impide que los canarios puedan vivir donde trabajan. Ahora mismo tenemos 17.000 demandantes de vivienda en Canarias a los que tenemos que dar una respuesta.

http://kiosco.eldia.es/">

http://kiosco.eldia.es/ ">Suscríbase a El Día para tener acceso completo a todas nuestras noticias y siga leyendo esta información en nuestro Kiosco Digital. http://kiosco.eldia.es/ ">