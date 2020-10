La maraña administrativa complica la introducción de las energías limpias

La implantación de una Canarias descarbonizada al 100% tiene sus barreras y una de ellas es la maraña administrativa. Así lo señaló ayer Alberto Amores, socio de Monitor de Deloitte, empresa que ha hecho el estudio en colaboración con Endesa. Es prácticamente imposible avanzar si persisten las trabas burocráticas que impiden que los proyectos caminen, por lo que considera esencial que haya un apoyo de las administraciones para agilizar este proceso y que las Islas puedan estar libres de emisiones de carbono en 2040, antes que la UE y España. "El mayor riesgo de la transición ecológica no es la tecnología, no son los costes, son los procedimientos administrativos porque es un cuello de botella espectacular", sentenció ayer durante la presentación del estudio Los territorios no peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España. El informe propone que en 2030 ya haya inversiones por entre 12.000 y 19.000 millones de euros, con lo que se podría descarbonizar el 95% con energías renovables y su almacenamiento, si bien descarbonizar el último 5% es más caro, indicó. Se podría hacer continuando con la instalación de renovables y del almacenamiento de la energía pero significaría entre 10.000 y 20.000 millones adicionales y "no tiene sentido", expuso. La otra opción sería utilizar tecnologías que están en camino de desarrollo como el hidrógeno para atender a sectores como el transporte pesado, marítimo , aéreo, y aquella industria que tengan procesos térmicos que no puedan ser electrificados.

Amores indicó que una central de generación térmica con hidrógeno puede costar en torno a 3.000 y 9.000 millones de euros. Pero, a tenor del debate suscitado en Canarias con este tipo de centrales donde primero se utilizaría el gas, señala que lo bueno es que no hay que tomar decisiones hoy, sino en una década. Alberto Amores también indicó que sería necesario una sobreinversión económica en 2040, que llegaría a los 18.000 y 22.000 millones de euros.

Centrales viejas

El estudio indica que se han de hacer inversiones en las centrales viejas y, si no se pueden recuperar, construir otras para que haya una tecnología de respaldo. Lo que sí está claro es que ahora mismo ya se puede empezar a desacarbonizar ese 95% con placas fotovoltaicas en techos, bombas de calor o impulsando el transporte eléctrico público y privado con el fomento de las energías renovables. Una energía que, además de limpia, siempre será más barata para el consumidor porque los costes bajan con estas inversiones que usan el sol y el viento para la producción. Entre sus novedosas aportaciones se incluye la necesidad de que se den ayudas fiscales para el autoconsumo de renovables, para que tengan mayor penetración. Asimismo, el estudio señala que para la adopción del vehículo eléctrico es necesario modificar la fiscalidad con deducciones en el IRPF, y se ha de eliminar el impuesto de matriculación si se quiere renovar la flota, y, sin embargo, sería conveniente establecer un nuevo tramo del impuesto de circulación asociado a las emisiones de los vehículos y "el que contamine más paga más", con lo que se fomenta que el vehículo antiguo sea sustituido por uno eléctrico. Además se formula un plan de despliegue del vehículo eléctrico en taxis, VTC y flota pública para 2020-2025, así como otro plan específico para la infraestructura de recarga necesaria para el sector del transporte ligero de mercancías.

También se plantean deducciones en el impuesto de Sociedades para inversiones alineadas en la transición ecológica. Como recomendaciones, aparte del desarrollo legislativo en transición ecológica, se propone realizar una planificación eléctrica oficial a cinco y diez años. Y en Canarias, que depende del turismo, desarrollar una estrategia específica para la transición energética del sector turístico que permita realizar esa transición sin comprometer su competitividad. El informe recomienda asimismo que se defina un plan estratégico para desarrollar tecnologías de modo que el territorio sea un banco de pruebas en nuevas tecnologías, como en hidrógeno, almacenamiento, gestión de la demanda y generación renovable off-shore, que incluya una estrategia para desarrollar programas de I+D y pruebas piloto y capturar inversiones europeas y estatales.