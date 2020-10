La descarbonización de las Islas en 2040 creará entre 30.000 y 60.000 empleos

Canarias puede liderar la transición ecológica e implantar un sistema energético completamente descarbonizado en 2040, diez años antes a los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Unión Europea y por España para 2050. Esa descarbonización del 100 % de las Islas no solo propiciará la necesaria reducción de emisión de gases a la atmósfera sino inversiones que pueden rondar entre los 12.000 y 19.000 millones de euros y la generación de entre 30.000 y 60.000 empleos. Además, el coste energético de un hogar sería un 65% más barato.

Estas son conclusiones centrales del estudio Los territorios no peninsulares 100% descarbonizados en 2040: la vanguardia de la transición energética en España, elaborado por Monitor Deloitte, en colaboración con Endesa, que se presentó ayer en el Club La Provincia -de Prensa Ibérica, editorial de EL DÍA-, y en donde participaron Pablo Casado Reboiro, director general de Endesa en Canarias; Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, responsable de la práctica de Energía y Recursos Naturales en España; y Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Cambio Climático de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Pablo Casado considera que adelantar en 10 años a las Islas en la descarbonización supone "un liderazgo importante en esta revolución energética" y significa la oportunidad tener "un laboratorio en el sitio" para estas actividades que se van a desarrollar en un futuro. A su juicio, es un "proyecto ilusionante" y el informe confirma que "es posible" empezar a tejer los hilos para dejar una Canarias mejor a las próximas generaciones.

Alberto Amores, que presentó el estudio en el acto de ayer, coincide en que anticipar la descarbonización en las Islas implica que los sistemas insulares puedan servir como un banco de pruebas para muchas tecnologías que están pendientes de ser verificadas y que se pueden comercializar. Además, este proceso hacia las energías renovables y la electrificación de las Islas supone una gran oportunidad en términos de inversiones, empleo, desarrollo de las tecnologías y conseguir un medioambiente más limpio y sostenible y "esa oportunidad no se debería desaprovechar", sentencia. Miguel Ángel Pérez coge el testigo y afirma que el Gobierno de Canarias está implicado en esta legislatura en llevar a cabo ese proceso de descarbonización. "No les quepan dudas", enfatiza, y para ello remarca que desde agosto del año pasado el Gobierno realizó la declaración de emergencia climática tomando una decisión "difícil de que las cosas había que cambiarlas". Ese primer paso ha germinado en el borrador de la Ley de Cambio Climático que presentará a final de mes y será la punta de lanza de toda la estructura normativa, que el Gobierno de Canarias facilitará a través de estrategias y planes a las empresas, sociedad en general y las administraciones para que trabajen intensamente en los cambios de cara a la descarbonización en 2040.

El vehículo eléctrico , la bomba de calor y el autoconsumo se erigen en ejes centrales para la descarbonización de la demanda de energía final en las Islas y el sistema eléctrico 100% descarbonizado se basará en las energías renovables y en los sistemas de almacenamiento, donde el estudio apuesta por las baterías.

Para alcanzar un sistema energético completamente descarbonizado, el informe analiza las particularidades de los territorios no peninsulares y propone un conjunto de actuaciones en ámbitos como el transporte, los hogares, los servicios y la generación eléctrica.



El transporte eléctrico

El sector transporte es responsable del 40-50% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los territorios no peninsulares. El transporte particular de pasajeros por carretera alcanza el 80% del consumo de energía final en las Islas, por lo que su descarbonización es más prioritaria que en la península. El estudio propone un conjunto de medidas como la electrificación de la flota antes de 2040 o el cambio modal a transporte público y medios no motorizados. Según el informe, el vehículo eléctrico es ya una solución competitiva en las Islas. En Canarias, el coste completo de un vehículo eléctrico (adquisición, combustible, mantenimiento, etcétera) es un 25-30% inferior a la opción convencional, pero es imprescindible desplegar la infraestructura de recarga necesaria.

El sector residencial genera solo entre e 1% y el 3% de las emisiones GEI directas en los territorios no peninsulares, debido a que los consumos más relevantes de una vivienda -calefacción, refrigeración y agua caliente- tienen menos incidencia por el tipo de clima. La descarbonización de este sector pasa por el despliegue de la bomba de calor con una eficiencia del 400% y produciría un ahorro en costes no solo para el propietario sino para el sistema eléctrico porque hay una parte subvencionada por los consumidores nacionales, explica Amores. Al menos la mitad de ese ahorro se podría derivar a la subvencionar de la instalación de la bomba de calor.

Asimismo, el autoconsumo presenta mayores ventajas para el sistema en los territorios no peninsulares que en la península, por lo que debería impulsarse más su penetración, resalta el informe .

En Canarias, además, la luz solar y el viento hace que estas energías renovables tengan un mayor impacto que en otros territorios. El estudio indica que el desarrollo de renovables debería basarse principalmente en la generación solar, al encajar mejor que la eólica con el almacenamiento, por su mayor estabilidad y predictibilidad. Por ello, el informe propone un mix renovable -25% eólico, 75% solar-, que requiere menos almacenamiento para garantizar la seguridad de suministro y, por tanto, requiere menor inversión.

Para el almacenamiento se plantea el uso de las baterías cuyos costes van cayendo y, según Amores, pueden ser una solución más viable y más interesante que las soluciones de bombeo, sin perjuicio de que estas últimas se puedan desarrollar. Además, las baterías ocupan menos espacio.

En este contexto, en cuanto al uso del suelo en las Islas se plantea minimizar su ocupación. Para ello, se propone instalar menos capacidad renovable de lo que sería económicamente óptimo (compensado con mayor despliegue del almacenamiento, que ocupa menos espacio); impulsar el aprovechamiento del autoconsumo, y explorar la opción de tecnologías de generación offshore.



El 1,9% del territorio canario

El sistema propuesto ocuparía el 1,9% del territorio de Canarias, o el 15% de la superficie agrícola sin cultivar. Este proceso de descarbonización que se plantea en el estudio necesitaría una inversión de 12.000 a 19.000 millones de euros y se calcula que generará entre . 30.000 y 60.000 puertos de trabajo solo en la instalación energías renovables, sin contar el resto de procesos de producción.