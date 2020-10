3.353 empresas canarias con 31.732 empleados piden renovar los ERTE

El Gobierno de Canarias recibió 3.353 solicitudes de renovación de ERTE, que afectan a 31.732 trabajadores, anunció el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, quien dio estas cifras en comisión parlamentaria en respuesta a una petición de la diputada del grupo Socialista Yolanda Mendoza sobre el proceso de negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la Comisión Tripartita en materia de ERTE.

Gustavo Santana precisó que estos datos corresponden a las solicitudes de renovación de ERTE, dentro de los ya vigentes, y cuyo plazo terminó en la medianoche del lunes con el objetivo de beneficiarse de la exoneración de cuotas. De hecho la cifra de trabajadores en ERTE no es una foto fija, pues se puede "afectar o desafectar" a los empleados según las necesidades, señaló Santana, quien puntualizó que en Canarias hay 83.000 personas afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo "que no han podido recuperar su actividad ni un solo día". El 98% de los ERTE en Canarias se aplican a trabajadores de pymes (más de 132.000 desde su autorización en marzo) y representan un cambio de paradigma, pues estipuló la designación sindical para la negociación en este tipo de pequeñas empresas, en las que legalmente no hay representación de sindicatos por el número de empleados.

Cristina Valido, del grupo Nacionalista Canario, señaló que no puede pensar que haya otro escenario que una nueva prórroga de los ERTE a partir del 31 de enero próximo y expresó su preocupación por el impacto del teletrabajo y de la venta en internet. Por la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza dijo que los ERTE suponen para el Estado en Canarias un desembolso de 1.188 millones de euros que sin embargo, deben seguir prorrogándose y es "fundamental" que el Gobierno central lo entienda. El diputado de Ciudadanos Ricado Fernández de la Puente reclamó que también se distribuyan en este ámbito los fondos europeos conforme al mayor impacto de la crisis en las regiones ultraperiféricas, al tiempo que exigió al Gobierno de Canarias que reclame al Estado las ayudas para paliar el impacto de la Covid "el tiempo que sea preciso". La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidenta autonómica de los populares canarios, Australia Navarro, aseguró ayer que el Plan Presupuestario para 2021 enviado la semana pasada a la Comisión Europea por el Gobierno de España "no mantiene la extensión del escudo social puesto en marcha para mitigar los efectos de la pandemia sobre el sector productivo" y alertó que "el presupuesto para financiar los ERTE en 2021 disminuye un 96%".

Por su lado, la consejera de Economía, Elena Máñez, informó ayer de que la inversión extranjera creció en el primer semestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado, con un volumen de 52,1 millones y la creación de un mínimo de 600 puestos de trabajo. "Los beneficios de nuestro REF están suponiendo un atractivo y contribuyen a que se sigan atrayendo inversiones", dijo. Máñez detalló que hoy hay 221 proyectos de inversión extranjeros interesados en Canarias, así como 17 empresas implantadas, vinculadas a los sectores audiovisual y de animación, educación y formación, aeronáutico y espacial, TIC y economía azul.