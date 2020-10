Medidas del Gobierno ante el impago de los préstamos ICO

El viernes pasado, el periódico El Mundo, en la sección de Economía, trasladaba una información muy relevante por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), indicando que tomará una serie de medidas y acciones ante los impagos de los Préstamos ICO. Por cierto, revisando el resto de la prensa nacional y económica española, en la última semana, es el único medio que le ha dado la transcendencia correcta a esta noticia.

Desde mi punto de vista, creo que es de vital importancia que los empresarios, directivos y autónomos estén al corriente de estas acciones, debido a que, según me consta, muchos de ellos no están informados, y se trata de un asunto muy delicado y de vital importancia para las empresas.

Creo que ya es hora de eliminar los mitos y leyendas urbanas, de que como es un Préstamo ICO o como lleva esa garantía, "no va a pasar nada"; por favor, tomemos un poco de conciencia y seamos realistas.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha avisado que los contratos de Préstamos ICO – Covid19, que han firmado las empresas y autónomos desde el mes de marzo hasta la fecha con los diferentes bancos y cajas que, en el caso que entren en impago, es decir, que no pueden hacer frente a las cuotas, iniciarán una serie de "acciones judiciales y extrajudiciales", para recuperar el importe del préstamo concedido.

Recordar que, cuando la empresa lleva tres cuotas impagadas y pasa a la cuarta, el préstamo entraría en "mora", con lo que la entidad tendría que provisionar el importe, figuraría la "situación 2", de mora en la Cirbe (Central de Información de Riesgos de Banco de España), la incorporación en los ficheros de Asnef y Experian, y se iniciaría el procedimiento judicial.

Destacar que, dentro de las acciones de recobro que contemplan, está la colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y del Banco de España, siendo su objetivo principal que las empresas reembolsen la totalidad correspondiente al aval. Recordar que estas operaciones de préstamos se han concedido al plazo de 5 años con uno de carencia, con el aval del ICO con 80% de cobertura.

Queda claro que harán todo lo posible por recuperar el importe del aval.

Tener en cuenta que cuando las empresas ya no puedan hacer frente y atender las cuotas de los préstamos, por su incapacidad, ante la falta de liquidez, los bancos comenzarán a ejecutar la garantía del ICO en un 80%, y posteriormente, "serán subrogados, pero, además, deudores del "Instituto del Crédito Oficial".

Por lo que han podido comprobar, el Gobierno de España ha endurecido las acciones ante los posibles impagos, debido a que de los 140.000 millones de euros de operaciones ICO que se han concedido a empresas, estiman que los impagos estarán en torno a un 20%, es decir, 28.000 millones de euros, que desde mi punto de vista son cifras muy conservadoras, y se quedan cortas, porque según fuentes del sector Bancario, podrán estar en torno al 50%, una cifra espeluznante.

Se trata de un "aviso" por parte de Gobierno ante operaciones de préstamo que comienzan a amortizarse desde el mes de abril de 2021, faltando aún seis meses por delante.

Me da la impresión que el Estado español se ha dado cuenta que va a tener un grave problema con este tipo de operaciones concedidas por los bancos con el aval del ICO, y pretenden con estas medidas reducir este gran impacto.

Es de vital importancia que el Gobierno, junto con las entidades financieras, busquen una solución lo antes posible ante los previsibles impagos, primero, con una ampliación en el plazo de las operaciones, y segundo, valorar reestructuraciones con empresas, acordes a la dimensión y volumen de operaciones ICO.

Si no hay un cambio de rumbo, me temo que muchos despachos, asesores, abogados y consultores van a tener que sentarse a principio de año con las entidades financieras, para negociar una reestructuración en las operaciones de las empresas, debido a que resultará complicado poder atender las cuotas de los préstamos debido a que están sobredimensionadas. Esperamos que muestren su predisposición.

Todos los empresarios piden a este Gobierno una solución ante este posible impago debido a que tras el confinamiento no han podido remontar sus ventas, han visto muy afectada su liquidez, mantiene sus estructuras, y existen dudas sobre la continuidad.

(*) Socio Director JH Asesores Financieros & Bancarios