El Ibex 35 abre con una caída del 0,25% y aguanta los 6.900

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este miércoles con una caída del 0,25%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.919 enteros a las 9.01 horas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya ordenado a los representantes del Gobierno congelar las conversaciones con los demócratas sobre un nuevo paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia hasta que se hayan celebrado las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.



En una serie de mensajes difundidos a través de Twitter, el mandatario ha señalado que ha rechazado la última propuesta presentada por los congresistas demócratas por considerar que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "no está negociando de buena fe".





If I am sent a Stand Alone Bill for Stimulus Checks ($1,200), they will go out to our great people IMMEDIATELY. I am ready to sign right now. Are you listening Nancy? @MarkMeadows @senatemajldr @kevinomccarthy @SpeakerPelosi @SenSchumer