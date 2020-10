Canarias apura para convencer a Bruselas de que no recorte el Posei

Canarias confía en poder persuadir a la Comisión Europea a lo largo de las próximas dos semanas para que no recorte la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias (Posei) . Si el 15 de octubre la Comisión Europea decide finalmente llevar adelante la propuesta de rebajar el 3,9% de los fondos que perciben las Regiones Ultraperiféricas (RUP), el Archipiélago canario perdería un total de 10 millones de euros anuales, ya que pasaría de recibir los 268 millones de euros que venían percibiendo a sólo 258 millones. El último intento para evitar el tijeretazo sería el Consejo de Ministros que se celebrará los días 19 y 20.

La amenaza, pese a que se conocía desde 2018, mantiene estos días en vilo a los patronales del sector agrario pues se decide el reparto para el septenio 2021-2027. Los directivos de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga Canarias Asaja) y la Asociación de Productores de Canarias (Asprocan) se muestran muy preocupados por las repercusiones que puede tener el recorte de los fondos del Posei, aunque a la vez mantienen puestas las esperanzas en que España logre convencer a los países miembros del Consejo de la importancia que tienen estas ayudas comunitarias para la supervivencia de cultivos como el tomate, el plátano, y las flores cortadas en las Islas. "Estamos bastante preocupados, pero no lo damos por perdido porque todavía podemos luchar para que ese recorte no se aplique dadas las condiciones del ultraperificidad del Archipiélago", señaló ayer la presidenta de Asaga, Ángela Delgado. Esta patronal, a propuesta del eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, ha solicitado una reunión online con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para que conozca de primera mano el carácter crucial de este paquete de ayudas y hacerle entender lo crucial que es para el sector que no se recorte la partida.

Delgado señaló que desde el Gobierno canario, la titular de Agricultura, Alicia Vanoostende, le ha asegurado que va a pelear para que el comisario de Agricultura "entienda la realidad de las Islas".