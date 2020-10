Feijóo: "En esta pandemia hemos consolidado el Estado de las autonomías"

Alberto Núñez Feijóo ha debatido este sábado junto a Juan Manuel Moreno y Emiliano García-Page sobre cómo el reto de gobernar la pandemia dentro del contexto autonómico. Los presidentes de los gobiernos de Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha han defendido en la tercera jornada del II Foro La Toja el Estado de las autonomías y han pedido unión y diálogo para afrontar la crisis sanitaria y económica que ha venido de la mano del coronavirus.

"En esta pandemia hemos consolidado el Estado de las autonomías", ha afirmado Núñez Feijóo durante su intervención. "No se olviden de que los pacientes han venido a los hospitales que hemos gestionado nosotros y lo hemos hecho con muchas dificultades, sin preaviso, sin recursos farmacológicos y naturalmente sin vacuna", ha añadido. El líder del PPdeG y presidente de la Xunta ha seguido en la línea marcada este viernes por Felipe González y ha reincidido en que "España tiene un problema de gobernanza, no de modelo autonómico": "No hay ningún lío en los nuestros gobiernos como los que hay en el Congreso de los Diputados". También ha criticado la "deslealtad" de algunas autonomías en referencia a Cataluña: "algunas autonomías han sido desleales y eso no puede deslegitimar el Estado de las autonomías".

Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, también ha apoyado el actual modelo, ya que, en sus palabras, "el estado autonómico ha acercado los servicios públicos básicos a la ciudadanía y ha consolidado la democracia". Además, ha remarcado que la economía española no se va a recuperar sin vencer al virus previamente y ha atacado a los extremismos y a los populismos, así como algunos debates "estériles" como el que gira en torno a la monarquía: "Tenemos una monarquía con metabolismo republicano, los poderes los concentra el presidente del Gobierno, que tiene más poderes que algunos presidentes de república".

Juan Manuel Moreno, por su parte, ha aludido a crear en las autonomías una administración más eficaz, que aproveche el talento, que sea más cercana al ciudadano y que se suba al tren de la digitalización. "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir adelante. Seamos más pragmáticos, hagamos una política de luces largas y antepongamos los intereses generales a los intereses ideológicos", ha argumentado el presidente de la Junta de Andalucía.

Núñez Feijóo fue el encargado de cerrar la mesa de debate con su intervención. El gallego ha concluido que "España es un país en el que últimamente la clase política no ha estado a la altura. Los políticos tenemos que hacer serias reflexiones para conectar con lo que los españoles nos piden". La charla, a la que también estuvo invitado Javier Lambán, presidente de Aragón y que finalmente no pudo asistir, se cerró con un aplauso y una foto de familia con el presidente Pedro Sánchez, quien será el encargado de clausurar en el Foro La Toja.