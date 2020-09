Gérard Bally: "Ahora toca poner todo el empeño en el Posei"

Gérard Bally es el Delegado General de EURODOM, una asociación que se fundó en 1988 para defender en Bruselas y en París a los sectores socioeconómicos de las Regiones Ultraperiféricas de Francia. También es Gerente de la Asociación de Productores Europeos de Banana y Plátano (APEB) en Bruselas, de la que forma parte el Plátano de Canarias a través de ASPROCAN. Con una grave amenaza de recorte de los fondos POSEI, la agricultura de las RUP está pendiente de las decisiones de última hora que puedan llegar desde Bruselas.

Lleva más de 30 años lidiando con negociaciones en Bruselas y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del programa POSEI en las RUP. Desde su punto de vista, ¿la situación actual es de las más complicadas que le ha tocado lidiar respecto a este dosier?

No es la primera vez que el Programa POSEI se pone en tela de juicio desde su creación a principios de los años 1990, pero es la primera vez que la Comisión Europea propone reducir su presupuesto. Cabe subrayar que el POSEI es la vertiente de la Política Agrícola Común de la Unión Europea dedicada específicamente a sus Regiones Ultraperiféricas (RUP), incluidas las Islas Canarias. Las ayudas directas otorgadas por este Programa son proporcionales a las cantidades producidas en el sector primario, ya que en estos territorios insulares es fundamental estimular la producción para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones. Por tanto, la mecánica del POSEI no es compatible con una reducción de su presupuesto, que pondría al sector primario de las RUP en una posición considerablemente más frágil. Este recorte propuesto por la Comisión es grave e incomprensible, especialmente cuando sabemos que algunos grandes Estados miembros, con importantes producciones agrarias, han conseguido que se mantengan sus fichas financieras para los pagos directos de la PAC. Nos encontramos pues frente a un desafío importante, pero ya hemos sobrellevado amenazas graves en el pasado, gracias a los esfuerzos conjuntos de nuestros Gobiernos nacionales y regionales, del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales y de las organizaciones profesionales de nuestras regiones.

Desde 2017, ciertos miembros del Colegio de Comisarios se han manifestado públicamente en varias ocasiones a favor de mantener el presupuesto del POSEI, pero la propuesta de recorte sigue sobre la mesa, ¿a qué se debe esta situación?

Efectivamente, el 27 de octubre de 2017, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se posicionó en este sentido en la Guayana Francesa. El 26 de junio de 2018, Phil Hogan, entonces comisario de Agricultura, se comprometió, ante una delegación de 180 representantes profesionales e institucionales de las RUP reunidos en Bruselas, a que "la Comisión apoye cualquier propuesta de los Estados miembros o del Parlamento Europeo cuyo objetivo sea lograr este resultado de no tener recortes en vuestro programa POSEI para la agricultura". El 6 de noviembre de 2019, el nuevo comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, asumió personalmente el compromiso del Sr. Hogan. Tras estas declaraciones, la Comisión esperaba una petición común y firme de Francia, España y Portugal. No obstante, hasta ahora, nuestros tres Estados miembros habían preferido pedir que se mantuviera el presupuesto de la PAC en su conjunto, que incluye el POSEI. El pasado 21 de septiembre, durante la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura– bajo la iniciativa del ministro Luis Planas – España, Francia, Portugal y Grecia expresaron la solicitud de mantener específicamente la ficha del POSEI. Sin embargo, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, les respondió que esta petición no formaba parte de las conclusiones del Consejo Europeo del 21 de julio, durante el cual los Jefes de Estado y de Gobierno alcanzaron un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para el período 2021-2027. Esto significa que la Comisión no ha sentido suficiente presión colectiva por parte de nuestros Estados y, por ende, no tiene intención de "ser más papista que el Papa". Por tanto, la clave para salir de esta situación es que nuestros tres Estados miembros convenzan a los demás Estados de la UE y a la presidencia alemana del Consejo. En ello nos estamos centrando ahora mismo.

¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo y del Consejo de Ministros de la UE?

De momento, tras la petición de nuestros ministros de Agricultura de la semana pasada, ningún estado se opuso, pero el Consejo en su conjunto no se ha pronunciado concretamente a favor de mantener la ficha del POSEI. El Parlamento Europeo, sin embargo, sí adoptó en la sesión plenaria del 15 de mayo de 2020, por una amplia mayoría, una posición favorable al mantenimiento del presupuesto del POSEI. Hemos obtenido estos avances gracias a la movilización colectiva de los agricultores de las RUP, de nuestros ejecutivos regionales y en particular del Gobierno de Canarias, así como de los eurodiputados que defienden nuestras preocupaciones, especialmente los canarios Gabriel Mato y Juan Fernando López Aguilar.

¿Qué ha hecho el sector primario de las Regiones Ultraperiféricas frente a esta amenaza?

Todos los productores de las RUP se han movilizado fuertemente, mediante la coordinación de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN), la Asociación de Productores Europeos de Banana y Plátano (APEB), EURODOM y la Federación Agraria de las Azores, entre otros. Hemos sensibilizado a los Gobiernos de nuestros Estados miembros, a nuestros ejecutivos autonómicos, a nuestros parlamentarios europeos y nacionales, etc. Estas acciones siguen su curso y parecen dar frutos, pero esta batalla aún no se ha acabado.

En concreto, ¿qué más le piden hacer al Gobierno de Canarias y al de España para reforzar su actividad a favor del POSEI?

Les pedimos que sigan actuando con firmeza y que hagan todo lo posible para obtener el apoyo de la presidencia alemana del Consejo y de los Estados miembros que no cuentan con regiones ultraperiféricas y que, naturalmente, están menos interesados en las cuestiones que nos atañen. Los esfuerzos van por buen camino, pero ahora debemos poner toda la carne en el asador para concluir con éxito este proceso, de modo que en las negociaciones interinstitucionales del próximo 15 de octubre se apruebe mantener la ficha del POSEI en su nivel actual después de 2020.