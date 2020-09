Ninguno de los tres principales países emisores se compromete a hacer test

España no está por la labor de rescatar a las empresas turísticas pero sí quiere que lo haga Europa. El Gobierno central no ha pedido permiso a Bruselas para dar ayudas de estado a los hoteles y demás negocios del sector (estas ayudas están prohibidas como norma general para no alterar la libre competencia), es decir, no ha pedido permiso para un programa de rescate en sentido estricto, con rebajas fiscales y subvenciones directas. Ello no obsta, sin embargo, para que la ministra Reyes Maroto solicitara ayer un "plan de choque" para sacar a las empresas del atolladero con cargo a los presupuestos europeos. Maroto solicitó también el compromiso de los 27 con el establecimiento de corredores seguros. Solo obtuvo nueve apoyos y entre ellos no están ni el de Alemania ni el de los Países Bajos, que con el Reino Unido, ausente ya del Consejo de la Unión Europea por el brexit pero que tampoco está por la labor, son los tres principales mercados para el sector turístico regional.

La titular de la cartera de Turismo, que se reunió con sus homólogos de los demás Estados Miembros bajo los auspicios de la presidencia alemana del Consejo, apuntó la necesidad de que el plan de choque incluya un fondo de garantías de viaje que blinde la liquidez de las empresas del sector, incluidas las de la aviación comercial.

En concreto, el fondo garantizaría en el futuro el pago de las reclamaciones sin llevarse por delante negocios, como muchos turoperadores, incapaces de hacer frente a un aluvión de reembolsos como el que ha originado la pandemia. Además, la ministra insistió en reclamar criterios comunes a la hora de decidir qué zonas se consideran de riesgo y la realización de test para detectar la Covid-19 en los aeropuertos de origen y de destino, o lo que es lo mismo: los llamados corredores seguros. Estos dos puntos son la base del acuerdo propuesto por Maroto en el seno del Consejo de la UE, dos cuestiones fundamentales para que Canarias pueda salvar la temporada turística de invierno. De los 27 Estados Miembros, nueve secundaron la declaración final a instancias de España: Austria, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal. Así pues, la propuesta no contó con el apoyo formal de Alemania (hay que puntualizar que es la posición habitual del país al que le toca desempeñar la presidencia comunitaria) ni de los Países Bajos.