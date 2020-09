Fuentes fue advertido en 2008 de que no podía operar en mercados financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hace 12 años, en abril del 2008, que el actual líder y creador de Arbistar 2.0, a la que algunos inversores han denunciado por estafa piramidal con bitcoins, Santiago Fuentes Jover no estaba autorizado para actuar en operaciones financieras. En el listado divulgado por la citada institución, Fuentes aparecía junto a Germán Cardona Soler, el llamado Madoff español, y la empresa Evolution Market Group (Finanzas Fórex). La CNMV aclara que la inversión a través de entidades no autorizadas comporta elevados riesgos de pérdida de capital, ya que dichas firmas actúan al margen de los controles de organismos supervisores.

Una década después, en abril del 2018, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a 13 años y tres meses de prisión, así como una indemnización de 300 millones de euros, al exresponsable de Finanzas Fórex, Germán Cardona, por una estafa piramidal con la que defraudó a 186.000 personas un total de 390 millones de euros entre 2007 y 2010.



Conferencias



Hace dos años, el Alto Tribunal acordó el decomiso de los bienes intervenidos y la disolución de Evolution Market Group, con sede en Panamá. En el citado caso también fue procesado Santiago Fuentes Jover, pero acabó absuelto. ¿Cuál era el papel de Fuentes en dicha actividad? Impartía las conferencias para captar nuevos clientes, que, a su vez, atraían a más inversores con la promesa de lograr una alta rentabilidad con sus depósitos; del 20 o del 40 por ciento cada mes. Muchas de las personas afectadas llevaron a la trampa a conocidos, amigos y familiares.

La alerta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre Evolution Market y Finanzas Fórex se produjo cuando la trama creada por Germán Cardona y su pareja atraía a unos 600 clientes diarios. De ser ciertos los comentarios realizados por los denunciantes con los comportamientos actuales de Fuentes, lo ocurrido con Arbistar se asemeja a lo que pasó hace una década con Fórex.

Santiago Fuentes se presenta como orador profesional, especializado en arbitraje de critpomonedas y CEO de Arbistar 2.0. La sede de esta última sociedad se halla en la puerta 7 de la quinta planta de la torre de oficinas del edificio Zentral Center, en Playa de las Américas, en el municipio de Arona. En la misma planta, en la número 1, Santiago Fuentes también posee una segunda oficina, esta vez para otra compañía de similares características que la anterior, Arbicorp.

Aunque en la Policía Nacional esperan que en las próximas semanas pueda aumentar la cifra, ya que se estima que en Tenerife existen cientos de afectados, hasta ahora se han presentado alrededor de una decena de denuncias en la provincia. La primera se interpuso en agosto y la autoridad judicial que instruye el caso ha decretado el secreto sobre las actuaciones.



Delito



El abogado Gerardo Pérez Sánchez recuerda que la Ley contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión para las llamadas "estafas básicas". Si la autoridad judicial o el fiscal califican los hechos como una estafa agravada, el acusado o acusados pueden enfrentarse a entre cuatro y ocho años de cárcel. En el supuesto de que se estime que se ha producido un delito continuado en el tiempo, la privación de libertad puede ser todavía mayor. Según la compañía encargada de investigar operaciones fraudulentas Tulip Research, en el caso de Arbistar el volumen del engaño puede llegar a los 850 millones de euros.

La elevada rentabilidad que se promete en la inversión en bitcoins es el mejor cebo para atraer a las víctimas de este tipo de estafa piramidal. En algunas ocasiones, el perfil de los afectados es el de un empresario que decide "invertir", a título personal, en dicha criptomoneda, pero sin el debido o suficiente asesoramiento de expertos. El anonimato de las transacciones de dinero también atrae a personas vinculadas al narcotráfico u otras actividades de delincuencia organizada, con el objetivo de blanquear sus ingresos.



Sin intermediarios



Puede haber ingresos de 5.000, 20.000 o 30.000 euros, pero también cantidades mucho mayores. El abogado Jorge Hogdson explica que la gran peculiaridad de esta moneda virtual es la descentralización. Su valor y producción se basan en la ley de la oferta y la demanda. Como no hay intermediarios, las transacciones se efectúan directamente entre personas de cualquier parte del mundo.

Las operaciones son irreversibles, es decir, una vez que se han hecho, no se pueden anular, señala el letrado. Esta moneda virtual no está respaldada por ningún gobierno o banco central; por lo que aún carece de la adecuada seguridad jurídica, apunta. Según Hogdson, en las transacciones no es necesario revelar la identidad y los fondos no pueden ser intervenidos, embargados ni congelados por nadie, lo que atrae, aún más, a la delincuencia organizada.

