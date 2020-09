La situación crítica de la economía de España

En estas últimas semanas he recibido diferentes informes sobre la evolución de la economía de nuestro país, y la verdad que me que me he quedado impactado.

Son informes muy negativos, en los que se refleja un gran deterioro de la economía española.

En uno de los informes, el de Banco de España, indican que la economía nuestro país no se recuperará hasta el año 2023. Sí, lo que están leyendo, hasta el año 2023, es decir, estamos en el año 2020, y por lo que se ve, aún nos queda dos años y medio muy duros por delante.

Voy a realizar un breve resumen sobre la situación de la economía española, en varios puntos, en los que podrán percibir, que desgraciadamente existe un gran deterioro y desde mi punto de vista, resultará complicado poder remontar.

En primer lugar, comenzamos hablando sobre 'La deuda pública de España':

Indican, que la deuda pública de España, es ya superior al tamaño del conjunto de su economía. Nada más y nada menos. Recordar que la 'Deuda Pública' es el conjunto de deudas que mantiene el Estado con inversores particulares u con otros países. Es una forma de obtener recursos financieros que se materializa mediante la emisión de títulos de deuda: letras del tesoro, valores o bonos.

Pues sí, esta crisis generada por la pandemia del Covid19, ha incrementado ya el gasto público en 26 mil millones de euros adicionales, pero, además, lo más fuerte, es que se reducen 72 mil millones de euros en la recaudación de las arcas del estado.

Pasamos al segundo punto, 'El endeudamiento de España':

Respecto al endeudamiento de España, ya se está situando en torno al 110% del PIB actual (Producto Interior Bruto), debido a que ha crecido en este año en 100 Mil Millones de Euros hasta los 1,29 billones a cierre de julio.

El tercer punto, el PIB 'Producto Interior Bruto':

Respecto al PIB, se estima que tenga una caída en este ejercicio 2020, que se sitúe en torno al 12%, según Bloomberg. Recordar que el "PIB" es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado.

Por lo que pueden leer, no hay manera, todo son noticias negativas y sin un dato positivo.

Cuarto punto, 'Las empresas españolas':

Desde que se inició la crisis generada por el coronavirus Covid-19, se han perdido, nada más y nada menos, que un total de 47 mil empresas que estaban registradas. Es decir, si hacemos un cálculo desde marzo hasta ahora, nos daría una media de 7.833 empresas por mes. La verdad que cuando lees este dato, podemos darnos cuenta del impacto devastador que ha ejercido esta crisis en las sociedades de nuestro país. Aquí no acaba, se prevé que se produzca un crecimiento del 22% de empresas que entren en disolución durante este ejercicio según los datos de Coface. Recordar que la disolución para empresa, significa la extinción y se recomienda cuando se quiere cerrar un negocio o cesar su actividad de forma definitiva.

Destacar que los motivos de los cierres de las empresas, han sido por la falta de liquidez actual, la importante disminución de la actividad comercial, la bajada de la demanda de bienes y servicios, y por el desplome del (PIB), Producto Interior Bruto.

Pasamos al 5º punto 'Los ERTE':

El coste de los ERTE, durante los seis primeros meses del Covod19, se ha situado en torno a los 23 Millones de euros, según indica el Gobierno de España en su informe remitido a Bruselas. ¡Ojo a este dato!, este importe ya supera la paga por prestaciones de desempleo.

Los más probable es que el Gobierno de España tome la decisión de prorrogar los ERTE, durante seis meses más, debido a la situación actual, pero supondría superar la cifra histórica pagada por este tipo de ayudas. El coste de los ERTE ya supera en un 50% toda la ayuda europea para financiarlos

Esperemos que, de los 43.480 millones de euros que estima recibir España de subvenciones, entre los años 2021 y 2022, sirvan parea poder hacer frente a estas necesidades.

Para terminar, 'El desempleo':

El desempleo en España ya alcanza el 15,33% generado por la crisis de la Covid. Es una realidad preocupante. La situación actual derivada de la pandemia de la Covid-19 refleja una caída histórica en el empleo.

La verdad que estos datos son una triste y dura realidad, en la que reflejan la delicada situación por la que atraviesa nuestro país en la actualidad.

(*) JH Asesores Financieros

& Bancarios