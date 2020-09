La Policía investiga una estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife

La Policía Nacional investiga una presunta estafa piramidal millonaria en bitcoins en Tenerife en la que según la estimación de Tulip Research, compañía especializada en operaciones fraudulentas, el volumen del engaño puede alcanzar los 850 millones de euros. Hasta ahora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han presentado una decena de denuncias contra Arbistar, una firma radicada en el municipio de Arona. Su creador, director y cabeza visible, Santiago Fuentes Jover, niega que se trate de un fraude y reconoce que vive escondido y custodiado por guardaespaldas debido a las amenazas de muerte que han recibido él y su familia.

La unidad encargada de los Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional pronostica que en las próximas semanas se llegue al centenar de demandas de afectados por el presunto fraude. El número de clientes de Fuentes Jover son miles. La compañía presumía de disponer de más de 32.000, centenares de ellos residen en Tenerife y en otras islas de Canarias. La primera denuncia se interpuso en agosto y, en estos momentos, la investigación se encuentra en secreto de sumario por orden de la autoridad judicial.

Este tipo de dinero virtual (las bitcoins y otras criptomonedas) se utiliza en internet, aunque no todas las compañías lo aceptan y, de hecho, algunos países lo han prohibido.

La sede de Arbistar se ubica en el edificio Zentral Center, en una céntrica zona de Playa de las Américas. Se registró en la Zona Especial Canaria (ZEC) en el primer trimestre del 2019. La Zona Especial Canaria (ZEC) es un incentivo que se crea en el marco del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, cuya finalidad es la creación de empleo en sectores de actividad que contribuyan a la diversificación de la economía regional y promuevan así su desarrollo con una tributación al tipo reducido del 4 % en el Impuesto sobre Sociedades

Arbistar se comprometió para acogerse a estos beneficios a contratar a cinco empleados en seis meses y hacer una inversión de 100.000 euros en un año y medio así como a que uno de sus administradores residiera en la Isla. Sin embargo, la Unión Europea prohíbe que en los territorios con incentivos fiscales se establezca cualquier tipo de actividad financiera, bien sea bancaria, de seguros o de criptomonedas.

Arbistar aseguró que iba a realizar servicios de consultoría y asesoramiento pero tras las denuncias presentadas presuntamente ha incumplido la normativa europea para establecerse en la ZEC. Tras conocer los responsables de la Zona Especial Canaria las supuestas irregularidades se ha abierto un expediente informativo y se le ha reclamado información a la compañía de Fuentes Jover.

En un vídeo divulgado por RTVC uno de los afectados afirma en agosto: "con un solo click, Santiago Fuentes me eliminó mi cuenta de Arbistar, con casi 9.000 personas en red y más de 14 millones de euros traídos a la empresa". Este afectado, con acento latinoamericano, asegura: "están cobrando un bitcoin a la semana, como era mi caso, pero me da igual los 40.000 euros que a día de hoy estaba cobrando".

Especialistas informáticos sostienen que, presuntamente, los líderes de Arbistar retiraran los fondos de uno de sus productos, el Community Bot, antes de que se produjera el bloqueo para la mayoría de los clientes. Sobre la supuesta estafa el método es el clásico: "los bitcoins se reparten entre los primeros de la pirámide y, al final, los últimos son los que salen perjudicados".

Intentar sacar rentabilidad de este tipo de "productos" - el inversor en productos de Arbistar 2.0, con un capital social de 3.000 euros, lograba un 1% de rentabilidad diaria- está de moda, pero según el experto en ciberseguridad Deepak Daswani, tratar de hacer negocio sin tener suficiente formación sobre los procedimientos entraña un gran riesgo. En un vídeo divulgado hace semanas por Fuentes Jover, acompañado de dos jóvenes, resulta casi imposible que un ciudadano no especializado logre entender una sola frase completa de lo que quieren decir, puesto que utilizan un lenguaje confuso.

Santiago Fuentes ya fue juzgado y absuelto por el Tribunal Supremo en un caso de similares características. El 12 de septiembre se canceló el producto de depósito de criptomonedas donde decenas de miles de personas habían depositado sus ingresos. El líder de Arbistar se presenta con un currículo en el que, entre otras compañías, figura Am¬way. También es un especialista en la divulgación de vídeos para "informar" y animar a sus seguidores. Afirma que va a intentar devolver todo lo invertido por los afectados, a través de lo que él llama una "reestructuración de liquidación de cuentas, para que sea lo menos traumático posible". El empresario ofrece a los afectados la posibilidad de entregarles un 50% de la contribución activa, a repartir en 18 meses, y el porcentaje restante se compensará con otros productos de la citada firma.

Otra de las ideas propuestas consiste en que "otro bot con otra inversión generara suficiente dinero" para cubrir el "agujero", mediante un pago progresivo y que no puede ser superior a un año como plazo de devolución. Sin embargo se sospecha que el 90% de sus "bots" sean defectuosos. Fuentes Jover intenta tranquilizar a quienes visionan otro de sus vídeos: "saben que si hubiésemos querido engañar, lo hubiéramos hecho hace tiempo. Me hubira podido ir sin siquiera dar la cara". Aunque en una reciente entrevista en una radio del Sur de la Isla aseguró que seguía en Tenerife los afectados no consiguen localizarlo ni en la sede de su empresa, en Playa de las Américas, ni en su móvil.

