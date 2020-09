Fepeco cree que el "inmovilismo" de la administración retrasa el avance de la economía

Oscar Izquierdo presidente de Fepeco, insiste en que ahora es el momento de hacer más y hablar menos. Se pierden muchas energías en reuniones, anuncios de planes, ruedas de prensa o promesas y se ejecuta poco. Se requiere más acción y menos palabra, porque se pueden hacer todos los planes de reactivación económica y social posible, pero si después no hay concreción, no avanzamos. No solo hay que anunciarlos y publicarlos, lo importante es ejecutarlos. Hay que agilizar procedimientos administrativos para potenciar la actividad empresarial y crear empleo. Trabajando es como saldremos adelante y se necesita agilidad burocrática para la reconstrucción.

La capacidad de arrastre y locomotora que para la actividad económica provoca el sector de la construcción es evidente. El parque de edificios y viviendas en las islas necesita un proceso importante de renovación, rehabilitación, mantenimiento o reforma suficiente y además eficiente energéticamente, con accesibilidad universal y la incorporación de la digitalización. La Unión Europea apuesta por la economía sostenible y la construcción tiene mucho que decir y hacer al respecto, porque el Fondo de Recuperación incide en financiar proyectos que signifiquen una ola de renovación urbana e inmobiliaria.