El Gobierno supervisará el uso de las ayudas a la Fundación del CD Tenerife

El Gobierno de Canarias supervisará el uso de los fondos que otorga a la Fundación del Club Deportivo Tenerife para evitar que acaben en las arcas del Club Deportivo Tenerife. De esa manera, dicha administración intentará que las ayudas económicas concedidas a la Fundación se destinen a acciones de formación directa de deportistas de base y no a un ingreso más del citado Club. Así lo plantea el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo autónomo, Antonio Olivera, después de que ayer se supiera que el Club Deportivo Tenerife ingresó 281.000 euros de su propia Fundación por el alquiler de dos campos de fútbol en la ciudad deportiva Javier Pérez, en la zona de Geneto (La Laguna), propiedad de la primera sociedad, que preside Miguel Concepción. Para afrontar este y otros gastos, la Fundación del Club Deportivo Tenerife solicitó una subvención directa al Gobierno de Canarias de 1.500.000 euros para el fomento del deporte base. Según la información adelantada ayer por Radio Club Tenerife, el arrendamiento de espacios por parte de la Fundación al Club se produjo durante el pasado año.



Toma nota

Para Antonio Olivera, en la ejecución y en la justificación de la citada ayuda pública a la Fundación no se ha detectado irregularidad alguna. No obstante, el viceconsejero de Presidencia apunta que los citados 281.000 euros no se han destinado, de manera directa, a los deportistas de base.

Desde su punto de vista, esta experiencia tiene que servir para que en los próximos convenios que se firmen con la Fundación del Club Deportivo Tenerife se orienten mejor los recursos e impedir que se produzcan determinados gastos, "que no son la prioridad", así como que se dedique el dinero a "la verdadera formación y preparación física" de los deportistas de base.

Respecto a los fondos dedicados al arrendamiento de los terrenos de juego, apunta Olivera que "no es el mejor uso, pero tampoco estaba prohibido de forma estricta en el convenio, por lo que tomamos nota para orientar mejor las subvenciones" en el futuro.

La actual secretaria de la Fundación, Milagros Luis Brito, manifiesta que tanto la cantidad concreta de los 281.000 euros como el total de la mencionada subvención (1.500.000 euros) se justificaron de manera adecuada por parte de su entidad ante el Ejecutivo autónomo y, además, la validez del gasto fue ratificada en una auditoría realizada por una consultora. Respecto a si resulta polémico o chocante ese pago de dinero por parte de la Fundación al Club Deportivo Tenerife, Milagros Luis Brito afirma: "puede parecer bien o mal, pero otra cosa muy diferente es que sea irregular o que se trate de un escándalo". Es decir, que se trató de una operación absolutamente legal, ratificada por la Administración de la Comunidad Autónoma y por una empresa externa especializada.

La subvención que permitió, entre otras cosas, que la Fundación alquilara campos de fútbol en la Ciudad Deportiva se produjo un año después de que el Club blanquiazul firmara con el Cabildo un acuerdo por 12.000.000 de euros, en el que la corporación insular se comprometía a abonar al Tenerife las tres cuartas partes del dinero (9.000.000 de euros), para remodelar las instalaciones de Geneto.

En la memoria del proyecto para pedir la subvención al Gobierno canario ya se contemplaba el arrendamiento de los campos 1 y 3 de la Ciudad Deportiva. El convenio entre la Fundación y el Club Deportivo Tenerife también posibilitó que los beneficiarios de esos programas de impulso del fútbol base utilizaran otros espacios de las dependencias de Geneto-Los Baldíos, como vestuarios, gimnasio, así como el acceso de futbolistas y entrenadores por una zona diferenciada a la del público.



Tres pagos

La Fundación abonó 92.220 euros por el alquiler entre julio y octubre del 2019, así como otros 57.286 por los meses de noviembre y diciembre del citado año. La tercera cantidad, de 131.591 euros, no especifica a qué meses corresponde. En estos momentos, de la Fundación del Club Deportivo Tenerife dependen los equipos femeninos de la entidad, así como el proyecto de la escuela de tecnificación. Además, por ejemplo, en estos momentos las formaciones del Alevín B, Infantil B y Cadete B del Club Deportivo Tenerife han pasado a depender ahora de la Fundación. Ante esta situación, esta última entidad necesita terrenos en los que los menores puedan entrenar y jugar partidos, lo que podría conllevar la necesidad de abonar gastos por el uso de tales recintos, según Radio Club.



Una segunda justificación

El Club Deportivo Tenerife recuerda que existe una resolución oficial que declara que la ayuda otorgada a la Fundación para fomentar el deporte base está debidamente justificada. La subvención fue concedida por la extinta Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno canario, mediante la orden número 280 de 24 de mayo del 2019. El 11 de febrero del presente año, la Fundación presentó la justificación de los gastos, pero en la revisión de la documentación se apreció que estaba incompleta. El pasado 3 de junio se volvió a presentar la documentación, que entonces sí estaba correcta, por lo que se justificó de manera plena el gasto del millón quinientos mil euros, según consta en la resolución firmada por el director general de Deportes, Manuel López. Y en los mismos términos se expresaron ayer fuentes de la Consejería de Hacienda del Ejecutivo canario.

Milagros Luis Brito asegura que, aunque el trámite de la ayuda económica se realizó antes de que ella llegara a la Fundación, conoce el expediente, sabe lo que se solicitó al Gobierno y cómo se justificó el gasto. Insiste en que se trata "de un expediente cerrado", pues se desarrollaron las acciones contempladas en tiempo y forma.