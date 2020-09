Díaz asegura que la mesa de diálogo no se levantará hasta que llegue el acuerdo de ERTE

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ve imprescindible alcanzar el acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y asegura que la mesa del diálogo social no se levantará hasta que este llegue.

Así lo ha señalado en una entrevista a 'Onda Cero' recogida por Europa Press, mientras que la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral se encuentra reunida desde las 16.30 horas para intentar alcanzar un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

La ministra ha aprovechado el encuentro para pedir a los agentes sociales que tengan "altura de miras" y que, "por el bien de este país nos demos la mano".

En la apertura de la mesa de negociación, que tuvo lugar el pasado 1 de septiembre, Gobierno y sindicatos se comprometieron a "no agotar los tiempos de negociación". No obstante, a menos de una semana de que finalice el mes, el acuerdo todavía no se ha terminado de concretar y quedan algunos puntos por fijar, que podrían limarse en el encuentro de hoy.

"Siempre digo que podríamos llevar el Real Decreto sin el consenso de los agentes sociales, pero no quiero hacer eso", ha dejado claro la ministra.

Asimismo, ha dejado claro que los ERTE se van a mantener mientras sean necesarios. "Ojalá pudiéramos decir que tenemos una vacuna, pero esto no es así. Lo que sí quiero transmitir es que mientras sea necesario no vamos a dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador. Este mecanismo salvó a más de 550.000 empresas y a 3,4 millones de trabajadores, por lo que no tiene sentido dejarlo caer cuando más se necesita", ha apostillado.

"Todo cuidado es poco", ha dicho la ministra, tras apuntar que desea que esta segunda ola de contagios se transite "con cierta cautela". De hecho, ha recordado que siempre ha sido muy prudente al decir que el último trimestre era el más delicado. "Es clave cómo salgamos", ha dicho Díaz, que ha mandado un mensaje de tranquilidad: "estamos dando toda la protección posible y en esta parte no hay discusión".