"Las empresas necesitan más plazo en los Préstamos ICO"

El tiempo pasa volando. Me parece algo increíble pensar que ya estamos a mediados del mes de septiembre y que hayan transcurrido seis meses desde que empezó esta crisis económica generada por el Covid-19.

Pues sí, ya se cumplen seis meses en los que las empresas han ajustado sus costes, se han reestructurado, han implantado los ERTE, han solicitado los préstamos ICO a los bancos, han intentado reinventarse, pero, además, intentan adaptarse a una nueva realidad. Esta nueva realidad es un cambio de paradigma para su negocio debido a que están viviendo una caída de ventas que se sitúa entre un 30% y un 50% de media. Destacar que hay muchas empresas que llevan una mayor caída, pero otras por desgracia no han logrado remontar, ni levantar la cabeza, ya abocadas a un cierre final.

Desde hace unas semanas, cada vez que me reúno con las empresas siempre me hacen las mismas dos preguntas. Es curioso, diferentes sectores, con importes de facturación distintos, no se conocen entre ellos y siempre las mismas dos preguntas.

La primera: ¿Crees que nos darán más plazo en los préstamos ICO que hemos firmado con los bancos?, y la segunda: ¿Estimas que este Gobierno nos dará alguna ayuda?

Respecto a la primera pregunta, recordar que los Préstamos ICO fueron préstamos concedidos por las entidades financieras a las empresas y los autónomos desde el mes de abril, al plazo de cinco años con uno de carencia en la que se incorporaba la garantía del Instituto del Crédito Oficial. Estos préstamos los destinaban las empresas para poder cubrir las principales necesidades de liquidez y atender los desfases en la tesorería, que se habían generado por el periodo de cierre durante el confinamiento del Covid-19.

Tenemos que recordar que todas las empresas, debido a que no sabían la duración del periodo del confinamiento, solicitaron a todos los bancos de su pool bancario (es el conjunto de entidades por empresa) un préstamo ICO con un importe en función de su dimensión, para no quedarse cortas y que les permitiera estar holgadas y poder atender todos los compromisos en un plazo de 6 a 12 meses.

Ahora lo que ha ocurrido es que durante estos meses las empresas no han logrado remontar, ni recuperar las ventas del periodo que duró el confinamiento y la tendencia sigue siendo a la baja, lo que les imposibilita volver a la estructura y dimensión anterior.

La situación se complica, y muchos empresarios se plantean cómo podrán pagar la cuota de estos préstamos ICO cuando la carencia finalice. Se produce tensión, preocupación, malestar, debido a que en breve ya finaliza este periodo y estamos a la vuelta de la esquina, en el mes de abril.

Ponemos un ejemplo para una PYME que ha solicitado un Préstamo ICO de 75 mil euros a un tipo de interés del 1,75%, que durante los 12 primeros meses solo pagará los intereses (no capital) que serán de 109,38 euros, y cuando finalice este periodo pagará 1618,96 euros. Si multiplicamos por 2 préstamos más, serían 4856,88 euros.

Durante el año de carencia el empresario ha estado cómodo sin tensiones, atendiendo esta cuota de intereses, pero al finalizar este plazo, la pregunta es: ¿Cómo podrá afrontar este préstamo ICO y los otros solicitados?

Vuelvo a indicar, que nos aproximamos al periodo en el que finaliza la carencia, estamos muy cerca, y como la tendencia sea la misma, los bancos tendrán que comenzar a estudiar la reestructuración de estas posiciones con otros préstamos personales para evitar un impago de estas operaciones. "Esperemos que muestren su predisposición". Por cierto, para vuestra información, muchos bancos ya están fortaleciendo los departamentos de recuperaciones, ante la gran debacle que se va a producir.

Esta semana pasada, en reuniones con directivos de banca, les he comentado esta situación y me decían, que efectivamente, se va a complicar mucho y van a producirse muchos impagos ante la imposibilidad de las empresas de atender estos compromisos.

Les pregunto, que por qué motivo no se anticipan y les incrementan el plazo de las operaciones y me dicen, que no son ellos que es el ICO con el Gobierno de España, el que tiene que realizar esta propuesta a la banca que se ha adherido a los ICO.

La mejor propuesta ante esta situación, consensuada con gran parte de directivos de sector bancario, en la que yo estoy de acuerdo, sería aumentar en dos años más el plazo de las operaciones de estos préstamos ICO que se han formalizado. De los cuáles sea uno más del periodo de carencia, (solo pagando intereses) y otro más de amortización, es decir, al final serían 7 años, en los que dos años de carencia y cinco de amortización. Esta sí sería una propuesta en condiciones para la situación actual, en la que tendrían que actualizarse todas las operaciones firmadas.

Si volvemos, al ejemplo anterior del préstamo de 75 mil euros, y aplicamos esta propuesta de los 2 de carencia, + 5 de amortización, sería, el mismo importe de intereses, 109,38 euros, durante la carencia y una cuota mensual de 1306,40 euros, es decir, logramos reducir 312 euros mensualmente. Si lo hacemos por los 3 préstamos, serían 3919.2 euros, es decir, reduce 937.68 euros.

No solo logramos de esta manera reducir la cuota del préstamo para el empresario, sino le permitimos que tenga un año más de carencia en el que esté más holgado y pueda recuperar su actividad, con la continuidad de su negocio.

Desde mi punto de vista es de vital importancia para la continuidad de las empresas.

Esperamos que las principales entidades financieras, las confederaciones y los lobbys empresariales de este país, trasladen al Gobierno de España y al ICO, esta petición en la que muchos empresarios son partidarios y ven como la solución ante un posible impago generalizado, que tendrá un gran impacto en las provisiones de los bancos, y sobre todo las ejecuciones de estas garantías al Instituto de Crédito Oficial.

De los 40 mil millones de euros que sacará nuevamente el Gobierno de España en Préstamos ICO, inversión, para empresas, esperemos que lo tengan en cuenta.

No me he olvidado de la segunda pregunta ¿Estimas que este Gobierno nos dará alguna ayuda?

Respecto a esta pregunta, confío y espero en que saquen nuevos ayudas e incentivos para las PYMES y Autónomos, no solo para las grandes empresas, como están haciendo otros países miembros de la UE. Este Gobierno tiene que ser consciente de la delicada situación económica por la que pasando las empresas y que son el impulso del PIB.

(*) Socio Director JH Asesores Financieros & Bancarios