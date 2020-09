En punto muerto las ayudas para la compra de vehículos en las Islas

4,7 millones en ayudas para el coche eléctrico están en riesgo en Canarias. La voz de alarma la dio ayer la Asociación de Concesionarios de Automoción de Canarias (Aconauto) que advierte de que el día 18, en menos de una semana, expira el plazo para que el Ejecutivo regional active el Plan Moves II, el programa de ayudas aprobado por el Gobierno central en junio para la adquisición de vehículos eléctricos o enchufables -ya sean eléctricos puros o híbridos enchufables-, o los de pila de combustible.

No anda mejor la cosa con el nuevo Renove, que impulsa la compra de vehículos poco contaminantes -los que logran las etiquetas medioambientales C, ECO y CERO que otorga Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía-. Se aprobó en julio con ayudas entre los 4.000 y los 400 euros y la novedad de que los concesionarios deben igualar la aportación del Estado. Desde entonces, sin embargo, sólo estos últimos están contribuyendo a la ayuda, la otra mitad está pendiente de que el Gobierno habilite la pasarela informática en la que el beneficiario solicite su parte por no contribuir a agravar el cambio climático. La última notificación de Madrid es que estará en marcha a final de mes.

La Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica) comparte con Aconauto la preocupación por el Moves y también lamenta que, en el caso del Renove, todavía no se haya abierto el sistema informático para ir canalizando las operaciones de manera formal en Canarias.

La Consejería de Transición Ecológica autonómica aseguró ayer mismo a los responsables del sector de la automoción que "está trabajando a destajo" y que no se perderán ayudas. La crisis del coronavirus, el parón del verano y la falta de personal son las responsables de que se haya apurado las fechas con el Moves II, pero saldrá adelante, según aseguró el consejero José Antonio Valbuena en una comparecencia parlamentaria. En octubre, dijo, se publicará la convocatoria de las ayudas con visto bueno del Ministerio. El Moves se aprobó mediante real decreto por el Consejo de Ministros el 16 de junio, "tres meses después vemos como esas matriculaciones se han frenado", afirma Manuel Sánchez, presidente de Aconauto.

En concreto, el Plan Moves II tiene una dotación presupuestaria de 100 millones de euros para toda España. Las ayudas que contempla van desde los 600 euros para cuadriciclos ligeros hasta los 15.000 euros para la compra de camiones y guaguas. Para la adquisición de turismos eléctricos pueden llegar, dependiendo del tipo de beneficiario, hasta los 5.500 euros con achatarramiento y hasta los 6.000, igualmente con achatarramiento, en el caso de vehículos comerciales de hasta 3.500 kilos.

Para Rafael Pombriego, presidente de Fredica, los frenazos administrativos a ambos planes -incluidos en el Plan de Impulso a toda la cadena de valor del sector de auto moción y dotado con 3.750 millones de euros para relanzar el sector del automóvil en España- no hace más que perjudicarles cuando fueron concebidos precisamente como "incentivo".

Una situación a la que se añade la distorsión que está suponiendo en las Islas la salida al mercado de un gran número de vehículos seminuevos a precios competitivos "porque se los quieren quitar de encima los rent a car", explica Pombriego. "La incertidumbre ligada a la crisis turística, hace que la que quienes podrían acogerse al Renove elija comprar coches de más de diez años de antigüedad o seminuevos para salir del paso". La venta de vehículos nuevos en Canarias registra una caída en el acumulado del año del 46,82% respecto a 2019.