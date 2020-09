Fitas: "El coste de hacer PCR a los turistas es mínimo frente al de los ERTE"

El secretario general de Sindicalistas de Base, Manuel Fitas, defiende que sindicatos, patronal y las administraciones locales deben ir de la mano para solicitar al Gobierno central la realización de pruebas PCR a los turistas tanto para llegar al Archipiélago como en el momento de su vuelta. Solo así, asegura, se podrá salvar la temporada de invierno y asume que el coste de esta medida es "mínimo" si se compara con el de mantener a los empleados en ERTE.

¿Qué movilizaciones se están planteando si no se establecen corredores sanitarios seguros y pruebas PCR para los turistas?

Los sindicatos de implantación en el sector de la hostelería en Canarias ya decidimos la absoluta unidad de acción en cuanto a pasar de las peticiones a los hechos. Hemos convocado a las patronales a una reunión urgente para unificar criterios para una reunión con el Gobierno de Canarias y que llegue un mensaje alto y claro al Gobierno de España. Hay que tomar las medidas necesarias para implantar corredores sanitarios urgentemente para salvar la temporada de invierno porque la situación será insostenible para la economía.

¿Cuáles son las perspectivas para la temporada de invierno?

La situación del sector turístico en Canarias ya no es sólo preocupante, los hoteles que abrieron han podido escapar con el turismo canario y nacional, pero hay que recordar que aproximadamente el 30% siguen cerrados esperando a la temporada de invierno. A partir del 15 de Septiembre, el turismo nacional y canario prácticamente desaparece, y si no tomamos medidas urgentemente para crear los corredores sanitarios hacia Canarias de los países emisores, con pruebas PCR a la salida y a la vuelta de los turistas a sus países, no podremos convencerles de que eliminen las actuales restricciones. El desastre será absoluto, los hoteles abiertos cerrarán, los que tienen previsto abrir no lo harán. El coste de las pruebas que deben sufragarse entre el Gobierno Canario, el Gobierno de España y los Empresarios, es una inversión mínima en relación al coste en prestaciones por desempleo que supone mantener los actuales ERTE en las empresas, y la caída en picado de los ingresos por IGIC del Gobierno de Canarias.

¿Puede aguantar el sector del ocio y la restauración más restricciones debido al aumento de los contagios?

Estamos en dos sectores donde la situación es diferente, el aumento de contagios en Canarias es preocupante y se debe trabajar en controlarlos urgentemente, pero por el contrario no hay constancia del contagio por Covid-19 de ningún turista en nuestros hoteles, pero hay que demostrárselo a sus países de origen con su regreso con pruebas PCR negativa, y si se produce un positivo pues no vuelve a su país hasta que pase la cuarentena y de negativo. Pero el ocio nocturno se ha convertido en un problema, se debía actuar en los establecimientos que no cumplían con la normativa, pero no con una medida tan drástica del cierre total de un sector del que también dependen miles de trabajadores y sus familias y cuyos empresarios están empezando a tirar la toalla. La hostelería también está siendo duramente castigada por la expansión del "tele trabajo", lo que supone también una caída importante de sus ingresos.

¿Cuáles sería las consecuencias si los ERTE no se extienden más allá de final de año?

No hay ninguna duda de que los ERTE de fuerza mayor se prolongarán hasta fin de año, como mínimo, y que hay que adaptarlos al sector turístico. Pero en 2021 tendremos que implantar nuevos ERTE por Causas Organizativas, Técnicas y de Producción, los llamados ETOP, que garanticen el empleo. Si no hay medidas en cuanto a mantener la suspensión de los contratos de trabajo con reserva de los puestos de trabajo en las empresas hasta que llegue la vacuna, al final, acabaremos pasando de los ERTE a los ERE, porque la regulación actual está hecha a la medida de las empresas.

¿Se conseguirá que los afectados no vean reducida su prestación del 70% al 50%?

No tenemos ninguna duda. Las últimas resoluciones del SEPE en cuanto a que la negociación en las empresas de un ETOP garantizan iniciar una nueva prestación diferente al ERTE de fuerza mayor, que sigue sin consumir las prestaciones acumuladas, y se inician nuevamente seis meses al 70%. Supondría una absoluta torpeza no prorrogar los actuales ERTE de fuerza mayor manteniendo hasta diciembre el 70% actual, ya que de lo contrario, supondría negociar dichos ETOP en cada empresa a partir del 1 de octubre, que mantendrían el 70% seis meses más y sólo conseguirían el colapso de la Dirección General de Trabajo y del SEPE.

¿Será necesario aplazar más allá de abril la subida salarial en el sector de la restauración para evitar despidos?

El acuerdo del aplazamiento de la revisión salarial que establecía el Convenio de Hostelería para julio de 2020 solo se ha producido en el sector de la restauración, pero con dos garantías para los trabajadores de mantenimiento del empleo y de los derechos establecidos en el Convenio de Hostelería, durante los años 2020 y 2021. Las empresas de restauración tienen la imposibilidad de descolgarse salarialmente del convenio, y un compromiso expreso de mantenimiento de los puestos de trabajo.