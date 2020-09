Pepe Álvarez considera que el acuerdo se debe reflejar en un Real Decreto Ley

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, concibe que a lo largo de este mes habrá Ley de teletrabajo y cree que el procedimiento debería ser el de un Real Decreto Ley y de tramitación parlamentaria como proyecto de Ley. Por otro lado, ha resaltado que no ve que haya ningún elemento que impida que se llegue a un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

Para Álvarez, las cuestiones que están encima de la mesa deberían posibilitar un acuerdo y cree que debería ser "inminente", sin tardar "excesivamente" en acercar posturas. En concreto, sobre teletrabajo, el líder sindical ha dejado claro que ya ha habido un debate "muy amplio" y que en el mes de junio o julio se entendía que se necesitase más tiempo para hablar y hacer aportaciones, pero que el borrador de proyecto de Ley que se encuentra sobre la mesa en estos momentos ya ha sido modificado "de manera importante" por todas las organizaciones que participan en este diálogo y cree que "esto ya no da más de sí".

"Con toda franqueza debemos apurar la Ley del Teletrabajo en un periodo no muy largo de tiempo. Me gustaría que no fuese más de dos semanas y que empiece entonces el proceso de implementación", ha apostillado Álvarez, tras apuntar que cree que el proyecto que hay encima de la mesa es "innovador" y puede marcar pautas en la Unión Europea y que, además, es "equilibrado desde el punto de vista de los derechos y deberes".

Respecto a las quejas de la patronal, el máximo representante del sindicato ha afirmado que las propuestas de CEOE están en parte recogidas en el actual anteproyecto de Ley y ha dejado claro que "uno no puede sacar el 100% de lo que pide". "Creo que el proyecto actual es equilibrado y si la CEOE quiere alguna otra cuestión, que la plantee, la vamos a discutir, pero no podemos hacer una Ley que no sirva para regular el teletrabajo", ha sentenciado.