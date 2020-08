El SEPE aclara los cobros indebidos realizados en algunas prestaciones de ERTE

Algunas personas se han visto afectadas por un ERTE que han cobrado demás por un fallo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), y no ha sido hasta ahora cuando el organismo se ha pronunciado sobre los pasos a seguir para devolverlo y evitar futuras multas por impagos: la administración ofrece 30 días a todos aquellos que hayan recibido esta cuantía para devolver el dinero que fue ingresado por dicho error.



"En determinadas prestaciones por ERTE, es posible que, al consultar el recibo, se vea un cobro indebido que no es real y que desaparecerá cuando se realicen las regularizaciones pertinentes. Se recomienda volver a consultar el estado de la prestación más adelante, para comprobar que la situación se ha regularizado", ha pedido el SEPE a través de una nota aclaratoria publicada en su página web.



Además, aseguran que el organismo está actualmente poniéndose en contacto con todas aquellas personas beneficiarias de prestaciones por cobros indebidos para que conozcan este hecho y puedan devolverlo. Si no se devuelve en el plazo establecido, se establecerán los cargos e intereses proporcionales al tiempo en el que la persona se retrase.