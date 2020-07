Financiarse para sobrevivir

En palabras del presidente regional, Ángel Víctor Torres, "Canarias es la región de España más golpeada por las consecuencias socioeconómicas de la Covid-19". Desde el pasado 31 de enero, fecha en la que se detectó el primer caso positivo en La Gomera, hasta la propagación a escala mundial que presenta actualmente la pandemia, las empresas canarias se han visto duramente perjudicadas por los riesgos colaterales del brote pandémico.

Esta situación de emergencia sin precedentes se ha trasladado al tejido empresarial canario en forma de ceses de actividad, caída del empleo, regulaciones de empleo temporales y paralización o modificación de la producción, efectos que ponen en riesgo la actividad de muchas empresas. Dentro de los más afectados encontramos a los autónomos y pymes, que se han visto obligados a tomar decisiones in extremis, teniendo que barajar todas las alternativas en el menor tiempo posible.

Para aquellas empresas que requieran de liquidez, una de las propuestas de mayor éxito ha sido la Línea de Avales-Covid 19, la cual facilita financiación empresarial como cobertura frente a los riesgos y el impacto económico generado con la crisis actual. Este producto, que cuenta con la intermediación de las entidades financieras, dota a las empresas de fondos avalados por el Estado mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Dichos avales cubren las necesidades financieras más inmediatas de aquellas empresas que los soliciten, como puede ser el pago de salarios, alquileres o facturas, con el fin de mantener el empleo y subsanar los efectos de la pandemia. Gobiernos como el de Canarias han mantenido conversaciones con las principales entidades bancarias con el objetivo de flexibilizar los créditos y llegar al mayor número de empresas posible, las cuales pueden obtener dicho producto a través de nuevas operaciones de financiación o mediante la renovación de aquellas ya existentes.

Medidas como la Línea de Avales-Covid 19 permiten atender las necesidades inmediatas que presentan las empresas afectadas, pero es innegable que la pandemia ha generado un efecto disruptivo en la actividad económica de las Islas que no podrá subsanarse de la noche a la mañana. El parón de la actividad económica, unido al cierre de las fronteras, ha causado estragos en una comunidad que cuenta con una alta dependencia del exterior.

Y son precisamente los sectores que más dependen del exterior quienes están experimentando en mayor grado las consecuencias del brote epidémico, además de ser los últimos que se recuperarán de esta situación. Es evidente que serán necesarias medidas a largo plazo que permitan facilitar la reactivación de dichos sectores una vez que la pandemia haya sido controlada, pudiendo encontrar las empresas afectadas una salida en otras líneas de financiación facilitadas por el ICO.

Este es el caso del sector exportador canario, el cual ha sido potenciado durante años y había experimentado un crecimiento importante desde finales de la última década hasta la actualidad. Riesgos como el cese de la producción en las fábricas, unido a las restricciones en el transporte, han perjudicado gravemente a un sector que en diciembre de 2019 exportó mercancías por valor de 417.652,536 miles de euros, cifra un 11,53% superior a la obtenida a finales del año anterior, y que cada vez cobraba más fuerza dentro de una economía presidida por el turismo.

Una de las alternativas de cobertura que oferta el Instituto de Crédito Oficial para promover el desarrollo y crecimiento de las empresas del sector mencionado es la Línea ICO Exportadores, cuyo fin consiste en inyectar liquidez para impulsar la actividad exportadora.

Dicha liquidez se puede obtener mediante el anticipo del importe de las facturas pendientes o bien a través de una prefinanciación que cubra los costes de producción o elaboración del producto que exporta la compañía solicitante. En este ámbito también se incluyen adelantos de facturas en divisas distintas al euro, basándose en el tipo de cambio spot en cada momento.

Las circunstancias actuales requieren soluciones que permitan a las empresas canarias reanudar su actividad y recuperar su crecimiento. Además, conviene mantenerse en situación de alerta y en búsqueda de posibles prevenciones en caso de que las medidas sanitarias y sociales no sean suficientes para evitar que la pandemia actual vuelva a causar estragos en el tejido empresarial canario.

(*) Estudiantes de Finanzas de la Universidad Europea de Canarias