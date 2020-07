Lagarde: "La UE da un paso al frente y se une"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha valorado el acuerdo de la Unión Europea (UE) para el plan de reconstrucción económica tras la pandemia alcanzado en la cumbre de Bruselas.



"El acuerdo del Consejo de la UE muestra que, cuando más se necesita, la UE da un paso al frente y se une para ayudar a la gente en Europa", dijo Lagarde en su cuenta de Twitter.





Thank you for your resilience and determined action over the last days. We can only fight the economic consequences of COVID-19 by working together.



Today's agreement by @EUCouncil shows that when most needed, the EU steps up and comes together to help the people of Europe. https://t.co/i8PQY8vaVN