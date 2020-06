Los hoteleros ultiman el alquiler del primer avión para su compañía aérea

Los empresarios tinerfeños que apuestan por la creación de una aerolínea propia van muy en serio. Tanto que están cerca de cerrar un acuerdo para disponer del primer avión de la futura compañía. Así lo confirmó ayer el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, que explicó que el proyecto, "más necesario que nunca", está muy muy avanzado.

Aunque varios medios publicaron que el grupo empresarial que promueve la constitución de la aerolínea había cerrado un acuerdo con Atlantic Airways para la adquisición de su primera aeronave (información que avanzó el portal especializado preferente.com), en realidad se trata de una operación de alquiler, arrendamiento o similar que aún no está cerrada del todo. No obstante, lo estará muy pronto salvo imprevisto giro de última hora, tal como se desprende de las palabras del presidente de Ashotel, que reconoció a este diario que el tema efectivamente está "muy encarrilado". "No es que la aerolínea vaya a despegar ya, pero sí que estamos en conversaciones bastante encarriladas y este grupo de empresarios está haciendo un esfuerzo para intentar hacer el proyecto realidad", ahondó Marichal, también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

Marichal y Ashotel llevan años argumentando en favor de la creación de una aerolínea propia que reduzca la dependencia de los grandes turoperadores, de ahí que el hotelero hiciera hincapié en que este argumento cobra ahora más fuerza que nunca. Cualquier sacudida del mercado turístico, ni que decir en caso de una hecatombe como la que ha supuesto la pandemia del coronavirus, enciende las alarmas en el sector, consciente de que, al fin y al cabo, son los turoperadores los que suben a sus aviones a los visitantes. Esta es la dependencia que se pretende reducir poco a poco con la aerolínea que impulsan estos empresarios, integrados (al menos mayoritariamente) en Ashotel. El proyecto está, no obstante, abierto a empresarios de otras islas.