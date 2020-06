"Tenía muchas ganas de volver a la Isla"

La normalidad comienza a apoderarse de Tenerife tras el final del estado de alarma sanitaria, y con ella llega de nuevo el turismo. La nueva normalidad ha traído nuevas normas de comportamiento pero ayer la distancia de seguridad no se pudo mantener cuando se produjeron los primeros reencuentros en la Isla. Más de tres meses han tenido que esperar muchas personas para volver a abrazar a sus seres queridos pero tras 99 días en los que las fronteras han permanecido cerradas en España, debido a la crisis sanitaria, el país vuelve a abrirse al mundo y, aunque lo hace de forma paulatina, los aeropuertos vuelven a convertirse en un lugar de emociones y reencuentros.

El aeropuerto Tenerife Sur es la puerta que recibe desde ayer a los visitantes europeos que deciden dejar atrás el coronavirus y comenzar en la Isla sus ansiadas vacaciones. Atrás queda el cero turístico. En concreto, ayer aterrizaron en el Reina Sofía tres aviones desde Düsseldorf (Alemania), Mánchester (Inglaterra) y Katowice (Polonia). Los alemanes fueron los primeros en llegar durante la mañana de la jornada dominical, pasadas las diez de la mañana. Un vuelo con tan solo una treintena de pasajeros aterrizó en un aeropuerto que poco a poco va recuperando la normalidad una vez superado el estado de alarma. Se trata en su mayoría de alemanes que poseen segundas residencias en la Isla y que permanecerán en tierras canarias durante uno o dos meses.

Muchas de las personas que llegaron han elegido Tenerife porque conocen a gente en la Isla con la que pasarán estos días o simplemente porque tienen un hogar en estas tierras. Así, son pocos los hoteles que recibirán turistas, al menos en estos primeros días de vuelta a la normalidad. Es el caso de María Franco, que llegó junto con su pareja para pasar en la Isla tres semanas. "Teníamos muchas ganas de venir después de tanto tiempo sin poder volar", afirmó ayer nada más aterrizar en la Isla. Franco pasará sus vacaciones en Santa Cruz de Tenerife tras un vuelo que, afirmó, "fue muy bueno y tranquilo", sobre todo gracias a las pocas plazas que se ocuparon en el avión, lo que permitió que todos los pasajeros estuvieran lo suficientemente separados para evitar cualquier riesgo de contagio.

Renata Becker fue una de las primeras turistas que abandonaron en la mañana de ayer el Aeropuerto Tenerife Sur. La germana eligió la Isla como destino de sus vacaciones porque posee un apartamento en Tenerife. Además, es la presidenta del complejo, donde van a comenzar a realizarse obras, por lo que aprovechará las seis semanas que pasará en Canarias para combinar el descanso con la supervisión de los trabajos. "Ha sido un vuelo raro", reconoció la visitante, quien destacó que eran pocos los pasajeros con los que contaba el avión.



11 días junto a los padres



Gianna Albrecht llegó desde el país germano para pasar once días junto a sus padres, que viven en Puerto de la Cruz. Todos ellos reconocieron que estaban muy nerviosos porque no se veían desde el pasado mes de octubre, así que en el reencuentro hubo abrazos y alguna que otra lágrima. La alemana afirmó que el viaje había ido muy bien porque había muy poca gente y en el avión estuvo sentada en una fila en la que estaba completamente sola. "A pesar de las nuevas medidas de seguridad, todo ha ido muy bien y muy rápido; en parte porque volamos con muy poca gente, así que estoy muy contenta por haber decidido venir ahora", afirmó Albrecht antes de poner rumbo a Puerto de la Cruz.

La cercanía de la playa de El Médano es sin duda un atractivo y muchos de los turistas llegados desde Düsseldorf no quisieron entretenerse tras bajar del avión para ir directamente a este reducto donde ya les esperaban sus familiares listos para disfrutar de las vacaciones. Hubo turistas que llegaron con muchas ganas de disfrutar del buen tiempo y por eso no dudaron en transportar desde el país germano sus tablas de windsurf para visitar la playa en cuanto dejaran del aeropuerto. Otros alemanes tan solo hicieron escala en Tenerife Sur antes de poner rumbo a Lanzarote, donde les esperaba su familia.

Este primer vuelo internacional con turistas llegó al mismo tiempo que otro procedente de Sevilla, también con numerosas personas que veranearán en Tenerife durante los próximos días. Se produjeron así emotivos reencuentros durante la mañana en la terminal de llegadas, en la que las mascarillas y la toma de temperatura se combinaron con abrazos que aparcaron durante un momento la distancia de seguridad.

El vuelo procedente de Sevilla sirvió para que algunos isleños volvieron a su lugar de origen después de haber tenido que pasar el estado de alarma lejos de su hogar. El tinerfeño Emilio Benavides llegó junto a su novia y el reencuentro con sus padres fue muy emocionante. Ni el perro de la familia quiso perderse el momento. Todos ellos no se reunían desde Carnaval y el joven llegó a la Isla para pasar el verano. Sin embargo, el viaje no fue todo lo tranquilo que él hubiera deseado puesto que un fallo en el motor del avión retrasó mucho la salida desde Sevilla y provocó que los pasajeros pasaran más tiempo del deseado dentro de una guagua. "Estuvimos dos horas esperando en un espacio pequeño y, como es normal, la gente empezó a ponerse nerviosa", relató el joven a su llegada a Tenerife, y añadió que no tomaron ninguna medida de seguridad en el aeropuerto de origen pero sí al llegar a Tenerife, donde tomaron la temperatura a los viajeros y anotaron sus nombres y los asientos que habían ocupado durante el vuelo por si hubiera futuras incidencias.

María Acevedo llegó ayer desde Mérida en el vuelo que provenía de Sevilla junto a sus padres. La joven fue recibida por su emocionada familia en la terminal del aeropuerto sureño, a donde había llegado Marivi Godoy con su abuela desde hacía rato. "Estoy muy nerviosa porque no los veo desde enero", afirmó Godoy oteando la puerta de llegadas por donde debía salir su familia tras el aterrizaje.



La nueva normalidad



Los reencuentros y el trasiego no solo se produjeron ayer en el aeropuerto tinerfeño sino que muchos otros de España comenzaron a recibir a los primeros visitantes de la Unión Europea y del espacio Schengen después de que el país abriera sus fronteras tras tres meses de estado de alarma. En Gran Canaria, el primer vuelo en aterrizar provenía de Londres (Reino Unido) y llegó con un centenar de pasajeros. Tanto ellos como las personas que se encontraban en el aeropuerto grancanario lamentaron las escasas pruebas que se realizarán estos días en las instalaciones aeroportuarias españolas, puesto que consideran que es necesario realizar PCR a todas aquellas personas que lleguen desde fuera de las fronteras españolas. Los aeródromos recibieron durante la jornada dominical un centenar de vuelos aunque en total se realizaron unas 650 operaciones entre salidas y llegadas.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas fue uno de los puntos que recibieron más visitantes con vuelos que procedían de la capital francesa y de Milán. Este último fue por tanto el primero que llegó desde Italia, uno de los países a los que España primero cerró sus fronteras debido a la gran incidencia del coronavirus en esa zona. Por su parte, el aeropuerto catalán del Prat trabajó en unas 80 operaciones, de las que 41 correspondieron a la llegada de vuelos nacionales e internacionales. El primer vuelo internacional en llegar procedía de la capital alemana.

Todos estos viajeros tuvieron que ser sometidos ayer a tres filtros de seguridad, al igual que ocurrirá con los turistas que lleguen a partir de ahora a España. El primero de ellos estará basado en las declaraciones responsables de los visitantes, donde se solicitará al viajero información sanitaria, y también aquella relacionada con su hospedaje en España o los lugares que visitará. Un segundo filtro será de temperatura y el tercero, visual. Si algún visitante no supera alguno de estos controles primarios, pasará a ser atendido por un médico de Sanidad Exterior, que, según el diagnóstico, podrá derivar al paciente al servicio sanitario español.